Saša Popović se iznenadio kada je čuo šta traže od njega u finalu “Zvezda Granda”

Naime, Popović nije želio da kaže ko je njegov favorit i od kog takmičara ima najviše šanse da pobjedi.

“Prelazio sam granicu iz Hrvatske u Srbiju i ovi tamo carinici se okupili i pitaju: E Sale, ko će da pobjedi? Ne znam, da li ste normalini, kako ja da upišem, branio se Popović, a carinici su bili uporni: “Ne ne, ti Sale kako kažeš tako će da bude“.

“Glasanje je pošteno, nama je i važno da bude pošteno da vidimo povratnu informaciju“, objasnio je direktor Granda.

“Mi finale radimo u studiju, i ne radimo subotom kada se inače već 15 godina emituju Zvezde granda. Međutim, imamo 34 člana žirija, i ne mogu da glasaju u subotu jer većina tada radi. Glasanje se vrši kao Pesma Evrovizije i to je najpoštonije. Svaki član žirija svaki će davati 58 bodova, to će biti 2.000 od žirija i 2.000 SMS. Kako to? Ako večeras padne 10.000 glasova, a jedan kandidat je dobio 10.000 glasova i to je 10 psoto i to je 200 bodova kad se podijeli onih 2.000 bodova“, objasnio je Popović u “Jutru” sa Jovanom i Srđanom.

“Nema spavanja, to sad razmišljaju kako će žiri glasati, kako će publika glasati, i mislim da je trema večeras najprisutnija iako žiri večeras neće komentarisati. Svi su potpuno jednaki. Sukoba i prepirki žirija večeras neće biti, biće kada budemo proglasili pobjednika. Onda ćemo tek da vidimo“, rekao je Saša Popović, piše “Kurir“.

