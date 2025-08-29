Estrada

Menadžer Halida Bešlića otkrio koji zdravstveni problem ima pjevač: “Ovo će potrajati”

4.3K  
Objavljeno prije 16 minuta

Poznati folk pjevač Halid Bešlić (71) nedavno je hospitaliziran zbog lošeg zdravstvenog stanja.

– Stanje je stabilno. On je gore, u bolnici, koliko znaju doktori, toliko znam i ja – rekao je on, pa nastavio:

– Bio sam nedavno kod njega i opet ću ići. Radi se o jetri. Jetra ne funkcioniše baš najbolje, pa sada rade na tome da se očisti.

Halid je zbog hospitalizacije otkazao brojne nastupe širom regije.

– To će sigurno potrajati neko vrijeme. Naravno da smo otkazali koncerte, da ne bude dodatnog stresa i da ljudi ne nagađaju hoće li ih biti ili neće. Nismo otkazali koncert u Zagrebu u decembru. Pri svijesti je. Dobro se nosi sa svime. To je Halid, takav je čovjek, šta god da je, tako je – zaključio je menadžer.
Dugo ima probleme sa zdravljem

Podsjetimo, pjevač se već godinama suočava sa zdravstvenim poteškoćama.

Nakon teške saobraćajne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pjevaču je ugrađen stent, a bori se i s dijabetesom. Ovi problemi zahtijevaju kontinuiranu pažnju i brigu o zdravlju, prenosi Novi.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh