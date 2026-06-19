Karleuša: ‘Zašto se ovaj nesretnik okomio na mene? Nikada ružnu riječ nisam rekla za bošnjački narod!’

Nakon što je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković najavio da će od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tražiti zabranu njenog nastupa u sarajevskom klubu “Aqua”, zakazanog za 8. avgust, oglasila se Jelena Karleuša.

Pjevačica je na društvenim mrežama žestoko uzvratila te iznijela niz uvreda na račun bh. ministra.

– Ovaj čovjek je bolestan od zla i zaslijepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu riječ rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najljepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesretnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, sramno ponašanje. Dosta je bilo mržnje, aman bre – poručila je Karleuša te dodala da ne zna zbog čega je Konaković reagovao protiv njenog nastupa.

Podsjećamo, Konaković je, između ostaloga, poručio da će od Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) tražiti da se koncert zabrani u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, navodeći kao razlog ranije stavove pjevačice o Srebrenici.

Lider NiP-a smatra da se javnosti u BiH pokušava nametnuti zaborav kada je riječ o izjavama srbijanske pjevačice.

– Mi bismo trebali da zaboravimo kako je negirala genocid u Srebrenici i vrijeđala one koji o počinjenom genocidu govore istinu i da je raširenih ruku dočekamo. Zatražit Ne smijemo praštati negatorima genocida ću od MUP KS da ovaj koncert u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju zabrani jer je riječ o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i vjersku mržnju – istakao je.

Svjestan mogućih kritika javnosti zbog činjenice da se kao šef diplomatije bavi estradnim temama, Konaković je unaprijed odgovorio kritičarima, naglasivši da je riječ o odbrani dostojanstva.

– I ne govorite kako ovo nije posao ministra vanjskih poslova, ne pišite kako ne treba da se spuštam na taj nivo. Ja reagujem na pojavu kojom se negatorima genocida prašta i dozvoljava da nas dalje ponižavaju. Reagujem na pokušaj da se normalizuje takvo ponašanje. Reagujem da svi oni koji rade istu stvar shvate da sa nama tako ne mogu”, napisao je Konaković, te zaključio:

– Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vrijeđa moj narod i naše stradanje. Imamo mi naravno i drugog važnog posla, al’ važan je posao sačuvati ponos, ispraviti kičmu, ne dozvoljavati da nas ponižavaju i ne dozvoliti domaćim izdajnicima da takvo ponašanje normalizuju.

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