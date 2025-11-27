Bh. pjevači ostali bez nastupa: Estrada vraćena s granice

Proteklog vikenda nekoliko planiranih nastupa bosanskohercegovačkih pjevača u Švicarskoj iznenada je otkazano, a kako se saznaje, tačan razlog još nije u potpunosti poznat.

Prelazak granice

Prema informacijama koje su objavljene, više naših muzičara nije uspjelo preći granicu te su zbog toga njihovi nastupi morali biti otkazani. Među prvima koji se oglasio bio je Denial Ahmetović.

– Iskreno, ne znam tačan razlog otkazivanja. Ono što mogu reći jeste da nismo mogli preći preko granice, i to je jedini razlog koji su nam naveli. Novi termini nastupa bit će poznati naknadno, ali vjerovatno tek sljedeće godine – rekao je Ahmetović za „Avaz“.

Sličnu situaciju imao je i pjevač Semir Cerić Koke, koji je također trebao nastupati tokom vikenda. Kako je kazao za naš list, do sada nikada nije imao problema s ulaskom u Švicarsku.

– Do sada sam u tu zemlju ulazio bez ikakvih poteškoća. Ovaj put, navodno, falio je neki papir za rad, što mi je djelovalo prilično besmisleno, jer sam trebao ostati samo jedan dan. Do sada to nikada nije bilo traženo, pa mi je sve to pomalo nelogično – ispričao je Koke.

Novi datumi

Osim njih, i pjevač Sadik Hasanović potvrdio je da je njegov nastup u Bernu otkazan, također zbog problema na granici.

– Nismo uspjeli preći granicu, jednostavno nas nisu pustili. Ni nama nije jasno zbog čega, ali nadam se da ćemo uskoro sve razjasniti – kratko je poručio Hasanović.

Publika koja je s nestrpljenjem očekivala njihove koncerte ostala je razočarana, a organizatori su najavili da će svi oni koji su kupili ulaznice biti pravovremeno obaviješteni o novim datumima.

Iako se među muzičarima spekulira da su u pitanju administrativne promjene i nova pravila za izvođače izvan EU, zvanične potvrde još nije bilo.

Publika iz dijaspore

Poznato je da regionalni pjevači najviše nastupaju van granica svojih država, kao što su Bosna i Hercegovina i Srbija, te da su često u gradovima Njemačke, Austrije i Švicarske.

Najveći izvor zarade jeste upravo u ovim državama, te vjerujemo da će mnogi osjetiti posljedice otkazivanje nastupa.

Facebook komentari