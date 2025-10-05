Veliki hit Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača prije nego što ga je on otpjevao

Zanimljivo je da je jedan od njegovih najvećih hitova, pjesmu “Ja bez tebe ne mogu da živim”, u početku odbilo čak 15 pjevača jer nisu prepoznali njezin potencijal.

Hitovi poput “Malo je malo dana”, “Miljacka”, “Taman je”, “U meni jesen je” i “Iznad Tešnja” samo su dio bogate glazbene ostavštine legendarnog Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon kratke, ali teške bolesti.

Pjesma je objavljena 2016. godine za potrebe serije “Ubice mog oca”, a ovu priču otkrio je njezin autor Mirko Šenkovski Geronimo

“To je pjesma u koju sam i ja prestao vjerovati. Ne bih sada govorio o imenima da nekoga ne dovedem u neugodnu situaciju. Bilo je i nekoliko pjevača iz Hrvatske kojima sam je nudio, ali nisu reagirali. Ta pjesma dugo je stajala dok me jednog dana nije nazvao Halid i pitao imam li nešto novo. Rekao je da se snima serija i da traže nešto u stilu Tome Zdravkovića”, prisjetio se Geronimo u jednom intervjuu.

