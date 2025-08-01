Pjevačica otkrila šokantne detalje sa nastupa: “Troje ljudi je poginulo, panika je bila najgora”

Jednom prilikom je u emisiji “Sceniranje” na Kurir televiziji progovorila o nastupu koji nikada neće zaboraviti.

Ćana se prisjetila nesreće sa jednog splava i otkrila jezive detalje.

– Bilo mi je čudno jer su ljudi počeli ranije da dolaze, jer ljudi obično čekaju da zahladni. Pomislila sam da će to biti fenomenalna noć. Primili su puno više ljudi od kapaciteta splava, valjda 500 ljudi je maksimum, a bilo je 600. Neki čovjek me je pitao da pjevam na svadbi, ali ja sam bila zauzeta za taj dan i dok smo mi o tome pričali, čuo se neki žamor i jasno je bilo da se dešavaju neki problemi. Vidjela sam da ljudi izlaze napolje, mislila sam da je tuča. Neki dečko mi je rekao: “Šta stojiš tu, Ćano? Vidiš da tonemo.” Gurnuo me je i ja sam se našla na mostu gdje je bilo preko 100 ljudi, a inače može 20. Urušio se most naravno, ljudi vrište, panika. Panika je strašna stvar. Plivanje tu ne pomaže. Stradalo je troje ljudi. Kad sam pogledala s obale, to je bio strašni sud, kao Titanik – govorila je pjevačica i dodala:

– To da li znaš da plivaš ili ne. Bila su dva brata blizanca, jedan je bio prvak u plivanju i ponovo je ušao u vodu da pomogne, ali se ni on nije vratio. Ugušili su ga neplivači – rekla je Ćana.

