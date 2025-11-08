Sebija Izetbegović se ponovo oglasila nakon skandaloznog komentara, evo kako se ‘vadila’

Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Sebija Izetbegović (SDA) oglasila se danas na Facebooku nakon svog skandaloznog komentara na stav kantonalnog zastupnika Redže Lemezana (SDP), a pristigla je i reakcija iz SDP-a.

– Kad uvrijeđeni dobacuje: “stručnjak bez diplome” dok ja prolazim, onda mislim da je do toga. Da sam imala diplomu bio bi pametniji i pristojniji? Ništa loše. Uglavnom su mi draga ta djeca čije sam mame porađala. Uglavnom. Ne uvijek, ti drugi su baš rijetki – poručila je Sebija na Facebooku.

Inače, ovaj njen status uslijedio je nakon što je ranije na Facebook objavi stranačke kolegice, predsjednice Kantonalne organizacije Žene SDA u Sarajevu Amele Divović, navela sljedeće:

– Do mene je, ja sam mu majku porodila. Mea culpa (Moja greška)”.

Podsjetimo, Divović i Izetbegović su prokomentarisale stav Lemezana o odigravanju sporne košarkaške utakmice u sklopu Eurolige između Hapoela iz Tel Aviva i Dubaija u sarajevskoj Zetri, kao i o protestima dijela građana protiv odigravanja te utakmice.

Protesti su bili i ispred zgrade kantonalne vlade.

Pojedinci su podržali komentar Izetbegović, a bilo je i onih koji su čak priželjkivali abortus.

Iz sarajevskog SDP-a su osudili komentare Izetbegović, koja je bivša direktorica Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS).

– Ovakva izjava predstavlja vrhunac neetičnosti, bahatosti i moralne izopačenosti u javnom prostoru. Nije riječ samo o monstruoznom komentaru, riječ je o poražavajućem pokazatelju koliko su pojedinci, koji su decenijama upravljali institucijama, izgubili osjećaj za granice pristojnosti, profesionalizma i ljudskosti – konstatirali su.

