Lijekovi koji nikako ne idu uz kafu: Stručnjaci objašnjavaju zbog čega

Za mnoge je jutarnja šoljica kafe neizostavan ritual, ali stručnjaci upozoravaju da taj napitak može predstavljati problem ako se pije zajedno sa određenim lijekovima.

Iako kafa ima mnoge zdravstvene koristi, poput smanjenja rizika od raznih bolesti, može značajno umanjiti efikasnost lijekova ili izazvati neželjene nuspojave, piše Dejli Mejl.

Farmaceut Jan Bad objašnjava da kofein može promijeniti način na koji tijelo apsorbuje ili izlučuje lijekove. Taj proces se najčešće odvija u jetri, gdje kofein može ubrzati razgradnju nekih lijekova ili pojačati njihove nuspojave. Ako redovno uzimate terapiju, savjetuje da obratite pažnju na to kada pijete jutarnju kafu, jer čak i sat vremena razmaka može imati veliki uticaj.

Prehlada i gripa

Mnogi lijekovi protiv prehlade i gripa sadrže stimulans pseudoefedrin ili kofein. Kombinacija tih sastojaka sa kafom može preopteretiti nervni sistem i izazvati nervozu, ubrzan rad srca ili povišen krvni pritisak.

Lijekovi protiv bolova

Paracetamol ili ibuprofen često se uzimaju uz jutarnju kafu, ali to nije idealno. Kafa pojačava kiselost želuca, što može pogoršati iritaciju sluzokože izazvanu lijekovima i potencijalno dovesti do ozbiljnijih problema.

Lijekovi za pritisak

Ako uzimate lijekove za visoki krvni pritisak, budite oprezni sa kafom. Kofein može smanjiti apsorpciju lijeka i otežati opuštanje krvnih sudova, što dodatno opterećuje srce i cirkulaciju.

Lijekovi za štitnu žlijezdu

Levotiroksin je lijek kod kojeg je vrijeme uzimanja ključno. Istraživanja pokazuju da kafa ubrzo nakon uzimanja može smanjiti apsorpciju lijeka i do 50 posto. Preporuka je da se sačeka najmanje pola sata prije prve kafe.

Antidepresivi

Velike količine kafe mogu pojačati dejstvo nekih antidepresiva ili poremetiti njihovu apsorpciju, što može izazvati simptome poput nemira, nesanice ili ubrzanog rada srca.

Lijekovi za osteoporozu

Kod terapije za jačanje kostiju, poput alendronata, kafa može ometati apsorpciju. Također može smanjiti efikasno iskorištavanje kalcijuma i vitamina D, što dugoročno može oslabiti kosti.

Ako uzimate lijekove, obavezno pročitajte uputstvo i posavjetujte se sa farmaceutom ili ljekarom. Oni mogu pomoći da odredite da li treba prilagoditi vrijeme konzumiranja kafe ili preći na varijantu bez kofeina. Praćenje toga kako lijek djeluje i kako se osjećate može otkriti da li kafa utiče na njegovu efikasnost.

Facebook komentari