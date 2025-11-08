Ana Trišić Babić: Opozicija prodaje interese RS, nemojte misliti da će proći neopaženo

Dok opozicija u Republici Srpskoj na sva zvona optužuje SNSD za nepostojeću izdaju, u toj galami veoma konkretno prodaje interese Republike Srpske, izjavila je vršilac dužnosti predsjednice Republike Srpske Ana Trišić Babić.

– Nemojte misliti da će vam proći neopaženo – poručila je Trišić Babić članu Kolegijuma Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Darku Babalju iz SDS-a koji je upitao “da li u SNSD-u znaju da je grupa poslanika iz FBiH prije četiri dana uputila zakon o državnoj imovinu u proceduru”, navodeći “da će vrijeme pokazati da li je ćutanje na zakon o državnoj imovini dogovor sa takozvanim visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom”.

Ona je istakla da SNSD nema ništa s tim.

– To su vaši sarajevski drugari, sa kojima ste prošle sedmice izglasali formiranje nove institucije na nivou BiH, a RS ograničili vidljivost u procesu evropskih integracija – naglasila je Trišić Babić, za Srnu.

Delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da je stav SNSD-a opštepoznat – imovina je riješena Dejtonskim sporazumom.

Odgovarajući Babalju, Kovačević, koji je i portparol SNSD-a, rekao je: “Dok Kristijan Šmit i Bošnjaci nisu umjesto našeg člana Kolegijuma instalirali tebe, takvi neustavni prijedlozi nisu mogli biti uvršteni na dnevni red”.

Član Kolegijuma Parlamentarne skupštine BiH i poslanik SDS-a Darko Babalj upozorio je da je grupa poslanika iz Federacije BiH prije četiri dana uputila u parlamentarnu proceduru zakon o državnoj imovini.

U objavi na društvenoj mreži “X”, dodao je i to da predstavnici SNSD-a na pomenuto — šute.

– Znaju li u SNSD-u da je grupa poslanika iz Federacije BiH prije četiri dana uputila zakon o državnoj imovini u proceduru? Simptomatična je ćutnja obično glasnih ministara i poslanika SNSD-a u Sarajevu na ovu temu – poručio je Babalj.

On je dodao da će se u narednom periodu pokazati da li je, kako kaže, “ćutanje vlasti iz RS u institucijama BiH dio dogovora sa Kristijanom Šmitom”.

Facebook komentari