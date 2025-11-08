Nakon što je već nekoliko smrti povezanih s mentalnim zdravljem dovedeno u vezu s ChatGPT-jem, čini se da bi loši medicinski savjeti koje daje ovaj chatbot mogli odnijeti još jedan život.

U intervjuu za Daily Mail, kojeg prenosi Futurism, 37-godišnjak po imenu Warren Tierney ispričao je kako je od brižnog muža koji se brinuo za svoju suprugu tokom teških trudnoća, završio sa stadijem 4 raka nakon što mu je chatbot rekao da njegova sve jača upala grla nije razlog za zabrinutost.

Tierney, iz malog irskog mjesta Killarney u okrugu Kerry, rekao je da je početkom ove godine počeo pitati ChatGPT treba li ga zabrinjavati njegova uporna upala grla, koja je s vremenom postala toliko jaka da više nije mogao gutati ni tekućinu. Pitao se može li i on, poput svog oca, imati rak.

Prema snimkama zaslona koje je podijelio s novinarima, ChatGPT je tvrdio da je “vrlo malo vjerovatno” da Tierney, inače psiholog po struci, ima rak. Tokom razgovora s chatbotom, Tierney ga je čak ažurirao poput pravog ljekara, govoreći da mu se bol u jednjaku smanjila dovoljno da može pojesti keks nakon što je počeo uzimati lijekove za razrjeđivanje krvi — na što mu je chatbot odgovorio da je to “vrlo ohrabrujući znak”.

Zbog “sistemskog muškog uvjerenja” da ne mora posjetiti pravog ljekara, mladi otac poslušao je chatbot i vratio se po savjet tek kad se bol ponovno pogoršala, izvještava Daily Mail.

– Ako je rak, ne moraš me tužiti — napisat ću ti izjavu za sud i kupiti ti Guinness – našalio se chatbot u jednom trenutku.

No, kad je Tierney konačno otišao ljekaru nekoliko mjeseci kasnije, dočekala ga je šokantna dijagnoza: stadij 4 adenokarcinoma jednjaka, agresivan oblik raka koji ima vrlo niske stope preživljavanja jer se često otkrije prekasno.

Suočen s teškom prognozom iz bolničkog kreveta u Njemačkoj, za čije je liječenje njegova supruga Evelyn Dore prikupila više od 120.000 dolara, Tierney je priznao da mu je njegovo povjerenje u ChatGPT “vjerovatno oduzelo nekoliko mjeseci života”.

– Mislim da je to stvarno postao problem – rekao je te dodao: “ChatGPT mi je vjerovatno odgodio ozbiljnu medicinsku pomoć.”

“U statističkom smislu, ono što je rekao da mi je bilo — bilo je vrlo vjerovatno tačno. Ali, nažalost, u ovom konkretnom slučaju nije bilo”, izjavio je.

Na upit Daily Maila o Tierneyjevom slučaju, OpenAI je izjavio da njihov chatbot “nije namijenjen za liječenje bilo kakvih zdravstvenih stanja i nije zamjena za profesionalni medicinski savjet.” Kako je rekao sam Tierney, on je “živi primjer” onoga što se dogodi kad korisnici ignoriraju ta upozorenja.

“Tu moramo biti jako oprezni s korištenjem umjetne inteligencije. Ako ju koristimo kao posrednika za izražavanje da se ne osjećamo dobro, moramo biti svjesni posljedica. U velikim sam problemima jer sam se možda previše oslonio na nju. Možda sam jednostavno želio vjerovati u njeno ohrabrenje da je sve uredu — a nažalost, nije bilo”, zaključio je.

ChatGPT i slični chatboti poznati su po opasnom “ulizivanju” korisnicima, tj. po tome da im govore ono što žele čuti kako bi ih zadržali. Posljednjih godina ta je sklonost dovela do zatvaranja, hospitalizacija, samoozljeđivanja, pa čak i ubistava i samoubistava. Također je već zabilježeno da chatbot daje opasne medicinske savjete, kao u slučaju iz časopisa Annals of American Medicine, gdje je savjetovao starijem muškarcu da zamijeni kuhinjsku sol tzv. “bromidnim solima” — zastarjelim lijekom iz 19. stoljeća koji se danas koristi u pesticidima i sredstvima za čišćenje bazena.

U tom je slučaju muškarac razvio bromizam — gotovo izumrlo neuropsihijatrijsko stanje koje uzrokuje zbunjenost, usporen govor i psihozu — no nakon tri sedmice detoksikacije u bolnici, potpuno se oporavio.

