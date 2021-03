Donosimo ohrabrujuće vijesti – Evo zbog čega bi korona uskoro mogla biti okončana: Tvrde stručnjaci!

Stručnjaci objašnjavaju da ključ pobjede nije samo u tome hoće li cjepiva igrati značajnu ulogu u spriječavanju ozbiljnih bolesti od COVID-19, već i mogu li ljudima onemogućiti širenje virusa, javlja NBC News.

– Idealna vakcina imala bi dva svojstva: jedno vas spriječava da odete u bolnicu, završite na Intenzivnoj i izgubite život – izjavio je dr. Peter Hotez, jedan od voditelja Centra za razvoj vakcina u Teksaškoj dječjoj bolnici (Center for Vaccine Development at Texas Children’s Hospital) i dekan Nacionalne škole za tropsku medicinu na Medicinskom fakultetu Baylor (National School of Tropical Medicine at Baylor College of Medicine).

– Ali ako cjepivo zaustavi i asimptomatsko širenje, potencijalno biste mogli pronaći svoj izlaz iz epidemije!

BLOKIRANJE ASIMPTOMATSKIH INFEKCIJA.

Dosadašnje indikacije obećavajuće su. Djelovanje vakcina na asimptomatsku infekciju bio je velika nepoznanica, ali stručnjaci navode da bi trebalo biti presudno za okončanje pandemije. Procjenjuje se da asimptomatski slučajevi, koji uključuju ljude zaražene COVID-19, ali nemaju simptome, čine više od polovine svih prenosa virusa, pokazalo je nedavno istraživanje objavljeno u časopisu JAMA Network Open od strane istraživača iz centara za kontrolu i prevenciju bolesti.

Ako cjepiva mogu blokirati asimptomatske infekcije, mogla bi također značajno smanjiti ukupni prenos, nudeći nadu da će virus uskoro biti stavljen pod kontrolu.

– Vakcine mogu zaštititi od prenosa smanjenjem virusnog opterećenja neke osobe ili djelovati na to koliko je virusa prisutno u tijelu – izjavila je dr. Becky Smith, vanredna profesorica medicine sa Univerzitetu Duke.

U teoriji, ovo bi trebalo znatno smanjiti sposobnost zaraženih da prenesu virus drugim ljudima, čak i ako ga potpuno ne zaustavi.

FOKUS na vakcina i prenosu virusa dolazi u važnom trenutku u pandemiji, posebno jer i dalje postoji zabrinutost oko novih zaraznijih i smrtonosnijih sojeva koronavirusa.

Glavni stručnjak Vlade SAD za zarazne bolesti, dr. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i zarazne bolesti (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), izjavio je u četvrtak za NBC News da SAD mora cijepiti što više ljudi kako bi se izbjeglo daljnje širenje bolesti.

A kako je već navedeno, dio te strategije zavisi od djelovanja vakcina na smanjenje prenosa.

Prije nekoliko dana stigli su podaci iz Izraela, gdje je gotovo 60% od 9 miliona stanovnika te zemlje primilo barem jednu dozu vakcine, a oni sugeriraju da je cjepivo Pfizer-BioNTech 94% efikasno u prevenciji asimptomatskih infekcija.

Odvojeno istraživanje koje su proveli istraživači s Univerziteta Cambridge u Velikoj Britaniji, pokazalo je da pojedinačna doza cjepiva Pfizer može smanjiti asimptomatske infekcije za 75 posto. Rezultati, koji tek trebaju biti recenzirani, proizašli su iz analize oko 4.400 testova provedenih na cijepljenim zdravstvenim radnicima u Cambridgeu u prvom mjesecu ove godine.

U ispitivanjima kompanije Johnson & Johnson utvrđeno je da je njihovo cjepivo efikasno 74% protiv asimptomatskih infekcija.

Prema onome što je krajem prošle godine objavila američka FDA (Food and Drug Administration – Uprava za hranu i lijekove), rani podaci sugeriraju da i Modernina cjepiva također mogu zaštititi od asimptomatskih infekcija, ali kompanija je navela da su potrebna dodatna istraživanja.

ANGELA RASMUSSEN, virologinja sa Georgetown University Center for Global Health Science and Security, izjavila je da su rani nalazi «vrlo obećavajući». Ali dodala je da još uvijek ima nekih velikih pitanja bez odgovora.

– Iz dosadašnjih podataka koje dobivamo čini se da cjepiva utječu na asimptomatsku infekciju. Pravo je pitanje, međutim, koliko će ovo biti široko? – naglasila je.

A budući da vakcine nisu 100% efikasne, moguće je da bi se mali broj cijepljenih mogao zaraziti virusom. Ako se to dogodi i cijepljena osoba bude asimptomatska, još nije poznato bi li osoba mogla širiti COVID-19 drugima, izjavila je Rasmussen.

U novom komentaru objavljenom u četvrtak u časopisu Science, Rasmussen i Saskia Popescu, epidemiolog za zarazne bolesti s Univerziteta «George Mason» u Virginiji, detaljno objašnjavaju zašto je kontrola «prenosa bez simptoma» ključna za okončanje pandemije.

Naime, prenos bez simptoma uključuje i ljude koji nemaju simptome i one koji su pre-simptomatski, ali kasnije razvijaju simptome.

– Kako se sve više ljudi cijepi, to bi trebalo imati djelovanje na prenos na čitavu populaciju, ali budući da većina ljudi trenutno nije vakcinisana, moramo imati na umu pitanje asimptomatskog i predsimptomatskog prijenosa.

IMUNITET KRDA.

Većina stručnjaka slaže se da postoje dva glavna puta iz pandemije. Jedan uključuje dostizanje praga poznatog kao «imunitet krda» – kada dovoljno ljudi razvije antitijela od prirodne infekcije ili od cjepiva, buduće epidemije nisu izgledne, piše “Doznajemo“.

Drugi zahtijeva suzbijanje širenja virusa toliko da čak i necijepljeni dijelovi populacije imaju mali rizik od zaraze.

– Ako vakcine mogu zaštititi od asimptomatske infekcije, mogle bi pomoći kod ove druge, ali dvije strategije ne bi se trebale međusobno isključivati – izjavila je Rasmussen.

– To je stvarno niz djelovanja. Moramo razmišljati o načinima kako u cjelini smanjiti prenos i ne moramo se oslanjati isključivo na vakcine – zaključila je.

Jedan od načina da se smanji ukupni prenos je poštivanje mjera javnog zdravstva koje su na snazi​, poput socijalnog distanciranja, nošenja maski i izbjegavanja okupljanja s necijepljenim ljudima.

– Ako se virus može adekvatno obuzdati, aspekti života mogli bi se normalizirati čak i ako su dijelovi populacije još uvijek nisu vakcinisani – navodi Rasmussen.

– Ne trebamo biti na pragu «imuniteta krda» da bismo ublažili ograničenja. Ako uspijemo postići da virus bude toliko neuobičajen u populaciji, neće postojati rizik da mu ljudi budu izloženi, bez obzira na to jesu li cijepljeni ili ne, prenosi “Doznajemo“.

