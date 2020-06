Ako sve bude išlo po planu, vakcinu protiv COVID-19 možemo imati u januaru

“Sve će morati da prođe savršeno da bi se to dogodilo”, rekao je dr Leri Larry Corey, vodeći stručnjak za virusologiju, imunologiju i razvoj vakcina i član odeljenja za vakcine i zarazne bolesti Fred Hutchinson Centra.

“Očigledno je da će prva vakcina, a to je ova RNK vakcina, bilo da se radi o kompaniji “Pfizer” ili “Moderna”, morati veoma dobro da funkcioniše da bi dobili odgovor do januara”, rekao je Corey.

„Što je veća efikasnost, biće kraći vremenski period potreban da se pokaže da vakcina zapravo ima efekta, jer je broj slučajeva u grupi sa vakcinama mnogo manji nego u placebo, kontrolnoj grupi. Da li to može da se dogodi do januara? Da, to bi se potencijalno moglo dogoditi do januara“, dodao je Corey.

Trenutno su u toku ispitivanja vakcine, a Corey je rekao da će im trebati saradnja sa farmaceutskom industrijom, istraživačkim centrima, biotehničkom industrijom i sa NIH.

Jedino što je bitno na kraju dana su podaci o vakcinama, rekao je dr John Mascola, direktor Centra za istraživanje vakcina u Nacionalnom institutu za alergiju i zarazne bolesti NIH..

„Svi naučnici za vakcinu u svijetu, mogu da prognoziraju ili budu ohrabreni podacima, ali jedini podaci koji su na kraju dana važni su ako uradimo placebo kontroliranu studiju i sa sigurnošću možemo da kažemo da vakcina djeluje, odnosno smanjuje rizik da neko oboli od COVID-19 “, rekao je dr Mascola.

