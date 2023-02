Pogledajte kako će izgledati iPhone 15 telefoni

CAD rendere je objavio sajt 9to5Mac, a ukazuju na dvije bitne izmjene u odnosu na aktuelni iPhone 14. Prva je 6,2-inčni displej sa Dynamic Island izrezom, koji će zamijeniti “notch” dizajn.

Druga vidljiva izmjena je dodatak USB-C konektora u dnu uređaja, koji će zamijeniti Lighting port. S leve strane okvira će se i dalje naći kontrole za zvuk i “mute” taster.

Na poleđini telefona će ostati sistem sa dvije kamere i senzorima koji su dijagonalno postavljeni.

Tu su i novi renderi iPhone 15 Pro modela, koji je prikazan u “hero dark red” varijanti, koja bi trebalo da bude ekskluzivna boja za ovogodišnje Pro modele.

Ranije je Pro linija imala Pacific Blue boju za iPhone 12 generaciju, Sierra Blue za iPhone 13 generaciju, dok je iPhone 14 generacija dobila ekskluzivne Space Black i Deep Purple varijante, pišu Nezavisne.

Exclusive: iPhone 15 CADs reveal larger 6.2-inch display, Dynamic Island, and more https://t.co/DkDbUphaQ3 by @MaxWinebach

— 9to5Mac (@9to5mac) February 22, 2023