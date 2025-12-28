Zima pod znakom pitanja: Bosanski lovci na oluje objašnjavaju šta se dešava s temperaturama u BiH

Bosanski lovci na oluje već prate najnovije pomake u atmosferi, a posljednje prognoze sugeriraju da prava zima, kakvu smo očekivali, ipak neće doći tako brzo.

Prema jutarnjim modelima, prognoze za zimu nisu u potpunosti usklađene, ali večernji modeli daju mnogo jasniju sliku i sugeriraju da je manje vjerojatno da ćemo imati pravu zimsku sinoptiku kakvu smo navikli viđati.

Sve je počelo uobičajeno, ali se situacija počela komplicirati kada je manja ciklogeneza (atmosferski sistem koji donosi promjene vremena) odvojena s istočne obale Sjedinjenih Američkih Država i krenula prema Portugalu. Ova ciklogeneza je na svojoj istočnoj periferiji pojačala južno strujanje zraka, što je dovelo do toplijeg i vlažnijeg zraka koji od 4. januara počinje dolaziti prema Italiji i Balkanu.

U isto vrijeme, očekivani sjeverni prodor hladnoće, koji je trebao probiti Alpe i donijeti snijeg u sjeverni Jadran, susreo se sa suprotnim zračnim strujanjima. Zbog ciklogeneze koja se dalje produbljivala, južno strujanje zraka postalo je jače i počelo je zaustavljati hladni zrak nad Alpama. Ovaj hladni zrak nije mogao prodrijeti prema Balkanu, već je promijenio smjer i povukao se prema Mađarskoj, ostavljajući Bosnu i Hercegovinu bez očekivane zime.

Istovremeno, na Islandu se atmosferski pritisak spustio na oko 950 hPa, što dodatno održava snažnu atlantsku cirkulaciju, koja je, nažalost, onemogućila dolazak zimskih uvjeta na naše prostore.

Bosanski lovci na oluje sada s nestrpljenjem prate nove promjene u atmosferi, jer, prema trenutnim prognozama, nema naznaka za ozbiljan dolazak zime u skorije vrijeme. Umjesto toga, čini se da će nas i dalje pratiti blaga zima, koja neće donijeti previše hladnoće ni snijega.

Dok se prava zima povukla prema istoku, Bosna i Hercegovina će, čini se, ove godine morati pričekati na pravu zimskou situaciju, a trenutna cirkulacija jasno ukazuje na to da nas čekaju blaži, vlažniji uvjeti u narednim sedmicama, prenosi Radiosarajevo.

