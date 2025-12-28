Prestanite koristiti ulje i puter: Ovaj sastojak nudi zdraviju varijantu prženih jaja

Ipak, mnogima je njihova priprema izvor frustracije, previše ulja, previše masnoće ili razbijen žumanjak često pokvare cijeli obrok. Upravo zbog toga sve više ljudi traži jednostavnije i zdravije načine pripreme ovog klasičnog jela.

Kaitlin, kuharica i autorica kulinarskog bloga Modern Vintage Cooking, priznaje da je dugo izbjegavala prženje jaja kod kuće. Kako kaže, nije voljela koristiti ulje jer zahtijeva više pažnje, dok joj je puter bio previše kaloričan. Strah od okretanja jaja i razbijanja žumanca dodatno ju je odbijao od ove metode pripreme.

Rješenje je, kako tvrdi, iznenađujuće jednostavno, jaje se može “ispržiti” bez ikakvih masnoća, uz pomoć samo malo vode. Ova tehnika, poznata kao parno prženje, koristi paru kako bi se jaje ravnomjerno ispeklo. Za razliku od klasičnog prženja u ulju, gdje se često zapeče samo donji dio bjelanca, para omogućava da se cijelo jaje kuha istovremeno.

Dodavanjem male količine vode u tavu stvara se para koja kuha i bjelance i žumanjak bez potrebe za okretanjem jaja. Rezultat su potpuno pečena bjelanca i lagano stegnut, ali i dalje sočan žumanjak, bez zagorjelih ivica i masnog okusa. Cijeli proces traje manje od pet minuta i ne zahtijeva posebne kulinarske vještine.

Za pripremu je potrebno jedno jaje, kašičica vode, tava s poklopcem i po želji malo spreja za kuhanje kako bi se dobila blago hrskava tekstura. Jaje se kratko peče, zatim se dodaje voda i tava poklopi kako bi para odradila ostatak posla. Ova metoda ne samo da je zdravija, već daje i izuzetno ukusan rezultat, što je čini idealnim rješenjem za brz i lagan doručak, prenosi Radiosarajevo.

