Zbog Trumpovih carina novi iPhone mogao bi poskupiti za 350 dolara

Nove carine koje je uveo predsjednik Donald Trump mogle bi znatno povisiti cijenu Appleovih najskupljih uređaja, procijenili su analitičari.

Prema izvještaju UBS-a, cijena iPhonea 16 Pro Max, koji se trenutno prodaje za 1.199 dolara, mogla bi skočiti za čak 350 dolara u Sjedinjenim Američkim Državama. Trumpove carine, koje će stupiti na snagu sljedeći mjesec, mogle bi natjerati Apple da dio troškova prenese na potrošače. Takav potez dolazi u trenutku kada je kupovna moć potrošača već pod pritiskom.

Trumpove recipročne carine mogle bi uzrokovati ozbiljne promjene na tržištu elektronike. Analitičari predviđaju da će Apple morati povisiti cijene kako bi pokrio rastuće troškove proizvodnje i uvoza, što bi moglo izazvati nezadovoljstvo kupaca. Modeli poput iPhonea 16 Pro, čija je početna cijena 999 dolara, doživjet će manji porast od oko 120 dolara ako Apple premjesti dio proizvodnje iz Kine u Indiju. No, čak ni ta strategija ne rješava problem u potpunosti, piše CNBC.

Apple, koji većinu svojih uređaja proizvodi u Kini, posebno je pogođen trgovinskim sukobom. Na kinesku proizvodnju već je primijenjene carine od 54 posto, dok su novi prijedlozi dodatno povećali opterećenje. Analitičari ističu da će novi carinski nameti dodatno smanjiti fleksibilnost kompanije, čak i u zemljama poput Indije, Vijetnama i Tajlanda, gdje je dio proizvodnje već prebačen, prenosi tportal.

‘Nakon prošlosedmičnog najavljivanja recipročne carine, gotovo da nema razlike između proizvodnje u Kini ili u drugim zemljama osim SAD-a – sve će biti podložno visokim uvoznim tarifama’, naveli su analitičari Morgan Stanleya. Posljedice mjera već se osjećaju na berzi. Dionice Applea pale su za 20 posto u protekla tri dana, što je rezultiralo gubitkom od 640 milijardi dolara tržišne vrijednosti.

‘Apple je pod velikim pritiskom da pronađe način kako se nositi s rastućim troškovima, a da ne izgubi povjerenje kupaca’, izjavio je analitičar UBS-a Sundeep Gantori. ‘Postoji velika neizvjesnost oko toga kako će Apple i njegovi dobavljači podijeliti povećane troškove, koliko će se od toga prenijeti na krajnje kupce i koliko dugo će carine ostati na snazi’, napisao je Gantori.

JPMorgan Chase procjenjuje da bi Apple mogao povisiti cijene svojih proizvoda za šest posto na globalnom nivou kako bi nadoknadio troškove tarifa. S druge strane, Barclaysov analitičar Tim Long upozorava da bi izbjegavanje povećanja cijena moglo smanjiti zaradu po dionici za čak 15 posto.

Najradikalnija opcija – premještanje proizvodnje u SAD – bila bi izuzetno skupa. Analitičar Wedbusha Dan Ives predviđa da bi tada cijena jednog iPhonea mogla dostići nevjerovatnih 3.500 dolara. Uprkos diverzifikaciji proizvodnje, analitičari Morgan Stanleya procjenjuju da bi dodatni godišnji troškovi tarifa za Apple mogli iznositi čak 34 milijarde dolara.

Apple bi mogao zatražiti izuzeće od carina za svoje proizvode, no ostaje pitanje hoće li to biti odobreno. U međuvremenu, analitičari predviđaju da će cijene iPhonea u SAD-u porasti za 17 do 18 posto ako carine ostanu na snazi.

Facebook komentari