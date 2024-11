Tesla prije 100 godina detaljno opisao kako će izgledati pametni telefon

Nikola Tesla jedan je od najvećih naučnika na prelazu iz 19. u 20. vijek, najpoznatiji po doprinosima u projektovanju modernog elektroenergetskog sistema naizmjenične struje.

Bio je fizičar, inženjer mašinstva i elektrotehnike, izumitelj i futurist te se mogao pohvaliti gotovo pa eidetskim pamćenjem. Govorio je osam jezika i do kraja života imao 300 patenata. Njegovo je nasljeđe posljednjih godina doživjelo veliki preporod jer ime Tesla postalo je “tehnološki hir” koji se koristi za naziv slavne kompanije upravo zato što su se njegova predviđanja o moći i komunikaciji obistinila.

Naime, u intervjuu Johnnyja B. Kennedyja za časopis Collier, koji je objavljen 30. januara 1926., jedan citat, prema najvećim stručnim stranicama poput Big Thinka, pokazuje koliki je Tesla bio prorok kada je u pitanju razvoj tehnologije. U intervjuu prije otprije 98 godina je sažeo kako će izgledati moderni pametni telefon.

“Kada se bežično primijeni na savršen način, cijela će se zemlja pretvoriti u ogroman mozak, što zapravo i jeste, a sve stvari su čestice stvarne i ritmične cjeline. Moći ćemo odmah komunicirati jedni s drugima, bez obzira na udaljenost. I ne samo to, već ćemo se putem televizije i telefonije savršeno vidjeti i čuti kao da razgovaramo licem u lice. Instrumenti pomoću kojih ćemo to moći učiniti biće nevjerovatno jednostavni u usporedbi s našim sadašnjim telefonom. Čovjek će ga moći nositi u džepu prsluka”, prenosi Big Think, a cijeli intervju za časopis Collier nalazi se u digitalnoj arhivi The Library of Consciousness, prenosi RTCG.

