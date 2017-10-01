NEMATE PUNO VREMENA ZA REAKCIJU: WhatsApp uskoro prestaje raditi na milionima uređaja

Od 8. septembra 2026. godine WhatsApp prestaje podržavati starije verzije Android sistema, što bi dijelu korisnika moglo uzrokovati ozbiljne probleme, uključujući i gubitak podataka ako ne reagiraju na vrijeme.

Kako navodi WABetaInfo, aplikacija će ubuduće raditi isključivo na uređajima s Androidom 6 ili novijim verzijama. Korisnici koji imaju starije sisteme već dobivaju obavijesti unutar same aplikacije o nadolazećim promjenama.

Stručnjaci savjetuju nekoliko ključnih koraka kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Prije svega, preporučuje se izrada sigurnosne kopije razgovora putem Google Drive ili lokalno na uređaju. Također, oni koji žele nastaviti koristiti aplikaciju morat će ažurirati operativni sistem ili razmisliti o kupovini novijeg uređaja.

Važno je naglasiti da će bez tih koraka aplikacija nakon zadanog roka jednostavno prestati raditi. S druge strane, korisnici Apple uređaja zasad nemaju razloga za zabrinutost. WhatsApp će i dalje bez poteškoća funkcionirati na iOS sistemima od verzije 15.1, kao i na iPadOS 15.1 i novijima, Fenix Magazin.

U pozadini ove odluke stoje tehnički razlozi. Razvoj novih funkcionalnosti zahtijeva napredniji hardver i suvremeniji softver, dok starije verzije sistema često ne mogu zadovoljiti takve zahtjeve. To dodatno otežava programerima implementaciju novih opcija i održavanje stabilnosti aplikacije.

Facebook komentari