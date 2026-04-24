Navika na Instagramu i TikToku koja vas iscrpljuje više nego što mislite

Problem je što upravo ta navika često radi suprotno: nakon dužeg skrolanja dio korisnika može se osjećati još iscrpljenije, nervoznije ili mentalno zasićeno.

Zašto scroll umara više nego što djeluje

Iako se na prvi pogled čini pasivnim, beskonačno skrolanje izlaže korisnika stalnom nizu novih informacija, emocija i podražaja. To uključuje kratke videe, nagle promjene tema, poređenja s drugima, vijesti, reklame i algoritamski sadržaj koji neprestano traži pažnju.

U studiji objavljenoj u časopisu Computers in Human Behavior, istraživači navode da korisnici društvenih mreža mogu doživjeti socijalno i informacijsko preopterećenje, što se povezuje s tzv. social media fatigue – osjećajem mentalnog zamora, iscrpljenosti i zasićenja nakon korištenja platformi.

Problem nije samo sadržaj nego i tempo

Kod vizuelnih platformi poput Instagrama i TikToka dodatni faktor može biti brz tempo sadržaja i stalno prebacivanje pažnje s jednog videa ili teme na drugu.

Zbog toga se nakon dužeg skrolanja dio korisnika ne osjeća opušteno, nego rasuto, nervozno ili mentalno zasićeno.

Noćni scroll dodatno kvari san

Ako se to dešava uveče, problem je još veći. Prema Sleep Foundationu, društvene mreže i ekrani pred spavanje mogu pogoršati san, između ostalog zbog plavog svjetla, ali i same stimulacije sadržajem, što može otežati uspavljivanje i narušiti kvalitet sna.

Drugim riječima: TikTok i Instagram vas ne iscrpljuju samo sadržajem, nego i time što vas mogu držati budnijima baš kad biste trebali usporiti.

Šta je zaključak?

Ako se nakon Instagrama ili TikToka osjećate umornije nego prije, to nije nužno umišljanje.

Kombinacija previše podražaja, stalnog prebacivanja pažnje, socijalnog poređenja i lošijeg sna može ostaviti osjećaj mentalne iscrpljenosti i kad fizički “niste radili ništa”.

Zato nekad najbolji odmor nije još 20 minuta skrolanja – nego telefon van ruke, prenosi N1.

