NASA sprema Artemis II: Četiri šanse za lansiranje

Objavljeno prije 1 sat

Prva posada od 50 godina kreće prema Mjesecu

NASA planira pokušaj lansiranja misije Artemis II 1. aprila. Ako tada ne bude moguće, agencija predviđa još nekoliko prilika između 1. i 6. aprila, ukupno oko četiri šanse za slanje rakete SLS i svemirske letjelice Orion u svemir.

Pripreme i izazovi
Raketa i letjelica su 25. februara vraćeni u zgradu za montažu vozila na rampi 39B radi popravki nakon generalne probe. Inženjeri zamjenjuju baterije i rješavaju tehničke prepreke prije nego što četiri astronauta krenu prema Mjesecu.

Misija sa posadom
Artemis II će biti prva misija sa ljudskom posadom od ranih 1970-ih, desetodnevni let oko Mjeseca i povratak na Zemlju. Ovo je ključan korak prema dugoročnom cilju NASA-e – slijetanju na Mjesec 2028. godine.


