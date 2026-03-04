Ako vam Google Maps troši bateriju isključite ovu funkciju

Mnogi korisnici ne znaju da Google Maps u pozadini neprestano prate svaki vaš korak, što može da skrati trajanje baterije za čak 30 procenata.

Glavni krivac za ovo je funkcija pod nazivom “historija lokacija”, koja šalje podatke serverima čak i kada uopće ne koristite navigaciju.

Isključivanjem ove opcije vaš pametni telefon će raditi znatno duže bez punjača, a procesor će se manje grijati tokom dana.

Zašto Google Maps toliko troši bateriju u pozadini?

Ova funkcija je dizajnirana da pravi digitalni dnevnik vašeg kretanja kako bi vam Google davao bolje preporuke za restorane ili prodavnice.

Međutim, stalno aktiviranje GPS senzora i mobilnog interneta crpi ogromnu količinu energije iz sistema bez prestanka. Većina ljudi zapravo nikada ne koristi ove personalizovane podatke, dok njihova baterija strada zbog procesa koji su potpuno nepotrebni za prosječnog korisnika.

Kada je ovo podešavanje aktivno, telefon mora redovno da “budi” operativni sistem kako bi zabilježio tačnu lokaciju u realnom vremenu.

Stručnjaci za mobilnu tehnologiju potvrđuju da je upravo to najčešći razlog zašto se moderni uređaji isprazne prije kraja dana. Isključivanje ove opcije je najbrži način da značajno produžite životni vijek vašeg starog ili novog pametnog telefona.

Kako da isključite praćenje i spasite svoj telefon?

Da biste zaustavili nepotrebno trošenje energije, otvorite aplikaciju Google Maps i kliknite na svoju profilnu sliku u gornjem desnom uglu. Odaberite opciju Vaši podaci u Google Maps, a zatim skrolujte dole dok ne pronađete sekciju koja se odnosi na Istoriju lokacija. Tu možete jednim klikom da pauzirate snimanje vašeg kretanja i odmah olakšate rad samom operativnom sistemu.

Osim što ćete imati više procenata baterije, ovaj potez direktno utiče i na vašu digitalnu privatnost na mreži. Sistem više neće bilježiti svaku kafanu ili radnju u koju uđete, što smanjuje broj dosadnih obavještenja koja iskaču na ekranu. Vaš telefon će postati brži u svakodnevnom radu jer će procesor biti rasterećen pozadinskih zadataka koji mu samo oduzimaju dragocjene resurse.

