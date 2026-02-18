U ledenoj pećini u Rumuniji pronađena 5.000 godina stara bakterija otporna na antibiotike

Bakterijski soj sačuvan 5.000 godina, a otporan na deset antibiotika modernog doba, otkriven je u rumunskoj ledenoj pećini, objavio je Euronews u utorak, pozivajući se na nedavnu studiju, javlja Anadolu.

Novoidentificirani soj, nazvan Psychrobacter SC65A.3, koji je u stanju izdržati više savremenih lijekova, pronađen je u drevnom ledu u pećini Scarisoara, jednoj od najvećih rumunskih ledenih pećina u planinama Apuseni.

Poznato je da bakterije preživljavaju milenijumima u ekstremnim okruženjima, uključujući duboke slojeve leda, permafrost, okeane i glacijalna jezera. Vremenom se prilagođavaju da opstanu u tako teškim uslovima.

Istraživači su otkrili da ovaj soj Psychrobacter prilagođen hladnoći otporan je na deset antibiotika iz osam klasa.

“Bakterijski soj Psychrobacter SC65A.3 izolovan iz ledene pećine Scarisoara, uprkos svom drevnom porijeklu, pokazuje otpornost na više modernih antibiotika i nosi više od 100 gena povezanih s otpornošću”, rekla je Cristina Purcarea, autorica studije i naučnica na Institutu za biologiju u Bukureštu Rumunske akademije.

Pećina sadrži podzemni blok leda star oko 13.000 godina i veličine 100.000 kubnih metara, koji se smatra najvećim i najstarijim podzemnim blokom leda.

Purcarea je rekla da proučavanje mikroba poput SC65A.3 iz drevnog leda pomaže naučnicima da shvate kako se otpornost na antibiotike prirodno razvila mnogo prije nego što su postojali moderni lijekovi.

Objavljena u časopisu “Frontiers in Microbiology”, studija naglašava važnost istraživanja mikroba prilagođenih hladnoći, posebno jer smrznuta staništa pokrivaju 20 posto zemljine površine, a klimatske promjene napreduju.

Otpornost na antimikrobne lijekove već uzrokuje milione smrtnih slučajeva širom svijeta svake godine, uključujući više od 35.000 godišnje u Evropi, a ta brojka će se vjerovatno povećati.

Facebook komentari