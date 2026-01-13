Apple izabrao Google: Gemini pokreće Siri

Apple je potvrdio partnerstvo sa kompanijom Google, pa će Gemini AI model pokretati popularnog Siri asistenta.

Očekuje se da će saradnja dvije kompanije značajno unaprijediti Apple asistenta, a najnovija verzija Siri očekuje se kasnije tokom 2026. godine.

Iz kompanije Apple navode da su se za Google odlučili nakon pažljive analize, jer Gemini platforma sadrži upravo ono što je kompaniji iz Kupertina potrebno i što želi da ostvari.

Brza preciznost u pružanju odgovora

Apple Intelligence će nastaviti da radi na Apple uređajima i kroz Private Cloud Compute, uz zadržavanje Appleovih vodećih standarda privatnosti u industriji.

Googleov najnoviji AI model je Gemini 3, koji je predstavljen krajem prošle godine, a odlikuju ga brzina i preciznost u pružanju odgovora na upite.

-Uzbuđeni smo zbog inovativnih iskustava koja će Gemini omogućiti našim korisnicima- navodi se u saopštenju kompanije Apple, prenosi B92.

Oglasio se i Mask

Na ovu objavu dva tehnološka giganta reagovao je i milijarder Ilon Mask, vlasnik kompanije koja je razvila Grok AI model.

– Ovo djeluje kao nerazumna koncentracija moći za Google, s obzirom na to da imaju i Android i Chrome – objavio je Mask na mreži X.

