Google dobio konkurenciju: OpenAI lansirao novi pretraživač zasnovan na umjetnoj inteligenciji

Kompanija OpenAI predstavila je vlastiti pretraživač pod nazivom ChatGPT Atlas, zasnovan na umjetnoj inteligenciji, čime je otvoreno izazvala Google u njegovoj najdominantnijoj oblasti – internet pretraživanju.

Prema navodima kompanije, Atlas će najprije biti dostupan korisnicima MacOS-a, dok se podrška za Windows, iOS i Android očekuje uskoro. OpenAI je potvrdio da će pretraživač biti dostupan svim korisnicima, uključujući i one koji koriste besplatnu verziju.

Industrija pretraživača postala je novo bojno polje u razvoju umjetne inteligencije. Iako Google Chrome i dalje ima vodeću ulogu, sve više se smatra da AI chatbotovi i pametni agenti mijenjaju način na koji ljudi pretražuju i koriste internet.

Više startupa pokušalo je iskoristiti tu priliku lansiranjem vlastitih pretraživača pokretanih umjetnom inteligencijom, poput Cometa kompanije Perplexity i Die iz The Browser Companyja, dok su Google i Microsoft već počeli uvoditi AI funkcije u svoje preglednike Chrome i Edge.

Glavni inženjer za Atlas, Ben Gudžer (Ben Goodger), izjavio je u utorak tokom prijenosa uživo da je ChatGPT “ključan element” novog pretraživača kompanije.

– Korisnici u ChatGPT Atlasu mogu razgovarati sa svojim rezultatima pretrage, slično kao u Perplexityju ili Googleovom AI modu – rekao je Gudžer.

Jedna od ključnih funkcija Atlasa je sidecar opcija – integrisani AI chatbot koji automatski razumije kontekst onoga što korisnik vidi na ekranu, bez potrebe za kopiranjem teksta ili linkova. Time se, prema OpenAI-ju, omogućava “tečnije i brže korisničko iskustvo”.

Pored toga, novi pretraživač nudi i agent mod, opciju koja korisnicima omogućava da zatraže od ChatGPT-a da u njihovo ime izvrši određene zadatke u pretraživaču. Ova funkcija bit će dostupna korisnicima Plus, Pro i Business verzija ChatGPT-a prilikom lansiranja.

