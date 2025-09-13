“Skrivena” opcija: Kako Google Maps pomaže vozačima da izbjegnu radare

Iako je Google Maps jedna od najpopularnijih aplikacija za navigaciju na svijetu, u mnogim zemljama nudi opciju upozorenja na fiksne radare. Google Maps aktivira opciju upozorenja na radare automatski na temelju vaše GPS lokacije, neovisno o jeziku aplikacije ili regiji u kojoj je koristite.

Legalna funkcionalnost

U mnogim zemljama, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Španiju, SAD, Veliku Britaniju, Rumuniju, Portugal i Italiju, ovakva funkcionalnost je potpuno legalna.

Korisnici u Njemačkoj, s druge strane, ovu funkcionalnost neće pronaći zbog zakonskih ograničenja. Prema njemačkom Zakonu o cestovnom prometu, vozačima je zabranjeno koristiti uređaje koji ometaju ili unaprijed upozoravaju na nadzor prometa, uključujući i aplikacije s upozorenjima na radare poput Google Maps.

Stoga, ako vas u Njemačkoj za vrijeme vožnje uhvate s uključenom ovom opcijom, možete očekivati kaznu od 75 eura, piše Fenixmagazin.

Kako aktivirati ovu opciju

– Provjerite jeste li ažurirali aplikaciju: Prije početka provjerite imate li najnoviju verziju Google Maps iz trgovine Google Play ili App Store.

– Postavite upozorenja: Otvorite aplikaciju i kliknite na svoj avatar ili profilnu sliku u gornjem desnom uglu. Zatim, idite na “Postavke” i potražite odjeljak “Postavke pregledavanja”. Tamo možete aktivirati opcije «Upozorenja o brzini» – «Prikaži kamere za brzinu na karti”.

– Pratite svoju rutu: Unesite svoje odredište i odaberite željenu rutu. Tokom pregleda vidjet ćete radare predstavljene narandžastim (fiksnim) i plavim (mobilnim) balonima.

– Osigurajte glasovnu navigaciju: Da bi Google Maps najavio kamere za brzinu, omogućite opciju glasovnog navođenja u “Zvuk i glas” unutar postavki.

