NASA otkrila moguće znakove života na Marsu

NASA je objavila da je pronašla potencijalne mikrobiološke tragove života na površini Marsa.

Novi administrator svemirske agencije, Šon Dafi, izjavio je da je uzorak koji je prikupio rover Perseverance proglašen “najsnažnijim dokazom postojanja života” na Crvenoj planeti, prenosi Daily Mail.

Na današnjoj konferenciji za novinare, pomoćnik administratora NASA-e Nik Foks rekao je: “Ovo je vrsta potpisa koji bismo očekivali da je nastao od nečega biološkog porijekla.”

Istraživači su se posebno fokusirali na neobične tačkaste strukture i oblike nalik sjemenkama u drevnim marsovskim stijenama, koji bi mogli ukazivati na postojanje sitnih oblika života u dalekoj prošlosti.

Ove formacije, nazvane “sjemenke maka” i “gepardove šare”, uočene su u stijenama sličnim mulju u oblasti Neretva Vallis, dijelu kratera Jezero, gdje je prije milijardi godina tekla rijeka. Rover istražuje ovu oblast od svog sletanja na Mars 2021. godine.

Sitne formacije ukazuju na postojanje života

Naučnik Džoel Hurovic istakao je da ove sitne formacije pronađene u krateru mogu ukazivati na postojanje života na Marsu prije milijardi godina.

Roverovi instrumenti otkrili su hemijske elemente poput željeza i fosfora u ovim tačkama, koji se na Zemlji javljaju kada mikrobi razgrađuju organski materijal – što je znak života. Rover je slao slike nazad na Zemlju, otkrivajući kristalne čvrste materije nastale od drevne vode, te crvenkasto područje koje je sadržavalo organska jedinjenja i moglo biti izvor energije za mikrobni život.

Naučnici su primijetili strukture slične venama, koje su se pokazale kao bijeli kalcijum sulfat. Kristalne materije na površini Marsa predstavljaju naslage tvrde vode, ostatke drevnih podzemnih tokova. Između ovih „vena“ nalazile su se trake crvenkaste boje, sugerirajući prisustvo hematita, minerala koji Marsu daje prepoznatljivu rđastu nijansu.

Kulminacija istraživanja

Dafi je naglasio da je objava u srijedu kulminacija 30 godina istraživanja Crvene planete. Dodao je da su najnoviji nalazi prošli proces recenzije koji potvrđuje da uzorci vjerovatno imaju biološko porijeklo.

Na pitanje da li NASA planira vratiti potencijalne organske uzorke sa Marsa, Dafi je rekao da agencija još razmatra kako i kada bi mogli donijeti stijene na Zemlju, dodajući da će pri tome uzeti u obzir i budžete.

Novi administrator, kojeg je imenovao predsjednik SAD Donald Tramp, istakao je da “predsjednik voli svemir” i vjeruje da NASA ima sredstva da završi svoju misiju, koja je sada fokusirana na svemirske misije sa ljudskom posadom.

– Ni u jednom trenutku ova administracija nije rekla “nije nas briga za uzorke” – dodao je Foks odgovarajući na pitanje o promjenjivim prioritetima NASA-e u vezi s istraživanjem Marsa.

