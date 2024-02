Kako prestati grickati nokte? Evo što psiholozi kažu o ovoj navici i kako je se riješiti

U nastavku članka saznajte moguće uzroke grizenja noktiju te metode koje mogu pomoći u rješavanju te navike.

Grickanje noktiju kod djece

Onihofagija ili grizenje noktiju se najčešće javlja u dobi 10 – 18 godina, a čak 15 % ljudi nastavlja gristi nokte i u odrasloj dobi. Neki je povezuju sa znakovima neuroze kod djece, a u pitanju je kompulzivna navika i često je izvan naše kontrole.

Kao što to obično biva kod svih neurotskih i kompulzivnih ponašanja, brojni psiholozi su već dali svoje mišljenje u vezi onihofagije. Tako je među prvima svoju analizu podijelio Freud koji smatra da djeca prolaze kroz fazu oralne fiksacije, zbog čega se javlja potreba za stavljanjem nečega u usta.

Isto tako, Freud je naglasio kako roditelji ne bi smjeli djecu tjerati da prestanu gristi nokte i prijetiti im zato što to znači da će cijeli život ostati u fazi oralne fiksacije.

Drugim riječima, nastavit će gristi nokte i u odrasloj dobi, možda će početi žvakati i predmete (npr. olovke) te postati pušači ili alkoholičari.

Uzroci grizenja noktiju još nisu potpuno poznati, a neki psiholozi smatraju da su za sve krivi roditelji od kojih su djeca naučila gristi nokte. Naravno, to može biti i bilo ko drugi s kim dijete provodi najviše vremena, a čini se da psiholozi ovakvu teoriju socijalnog učenja ponašanja iz okoline potvrđuju svojim brojnim istraživanjima.

Grickanje noktiju kod odraslih

Kao i kod djece, onihofagija kod odraslih također nema točan uzrok. Neki smatraju da su odrasli samo nastavili gristi nokte kao što su to radili i u djetinjstvu, odnosno da se ne mogu riješiti ove dugogodišnje nezdrave navike.

Druga mišljenja sežu u dublje razloge onihofagije u odrasloj dobi. Naime, sve se povezuje sa stresnim i mučnim posljedicama. Odrasli koji nemaju nikakve druge načine za suočavanje sa stresom i rješavanje problema često razvijaju ovakve vrste ponašanja kako bi se riješili stresa.

Zanimljivo je da neki psiholozi naviku grizenja noktiju hvale zato što može relaksirati osobu, ali takvi su zaista rijetki te također naglašavaju i zdravstvene posljedice onihofagije, s obzirom na to da se relaksacija može dobiti na brojne druge zdravije načine.

Unatoč tome što grizenje noktiju najčešće prestaje u odrasloj dobi, ipak postoje oni koji ovu ružnu naviku održe duži niz godina. Srećom, u odrasloj dobi je lakše posvijestiti si negativne posljedice istog te shvatiti koliko je važno prestati gristi nokte. Stoga je i vjerojatnost rješavanja ove ružne navike nešto veća kod odraslih.

Grickanje noktiju – posljedice

Postoje ozbiljne zdravstvene posljedice ove navike. Naime, stavljajući neoprane ruke u usta možete povisiti rizik od prehlade i infekcije zbog različitih vrsta bakterija koje se u velikom broju nalaze točno ispod naših noktiju. Inficirane rane na prstima su bolne i lako se mogu proširiti ako se na vrijeme ne izliječe.

Također, oni koji grizu kožicu oko noktiju mogu izazvati bolna krvarenja i rane koji mogu trajati danima. Osim toga, krvlju se u organizam mogu unijeti sve one bakterije koje žive pod našim noktima, a takvih je zaista bezbroj s obzirom na to da rukama dodirujemo praktički sve što nas okružuje.

Vjerojatno biste se iznenadili kada biste znali da neke bakterije koje se nalaze u toaletu zapravo mogu dospjeti i ispod noktiju. Još je odvratnija pomisao da te iste bakterije praktički pojedete grizenjem noktiju i unesete u svoj organizam. Razmislite još jedanput želite li nastaviti gristi nokte.

Kako prestati gristi nokte?

Najbolji način da se riješite ove navike je da je zamijenite novom i zdravijom. Ako ste često pod stresom i ne znate kako ga se riješiti, pronađite neke druge načine suočavanja s takvim okolnostima (npr. vježbajte, upišite se na ples, čistite, slušajte glazbu za opuštanje). prneosi n1

Postoji i mnogo drugih načina da se odviknete od grizenja noktiju:

održavajte i njegujte nokte te ih redovito režite kako ne biste došli u napast da ih grizete

nalijepite flastere ili nešto slično preko prstiju tako da vas podsjeća da ne smijete gristi nokte

ako je uzrok stres, pronađite način da se opustite, odnosno isprobajte vježbe dubokog disanja, prošetajte, pokušajte crtati ili pisati da izbacite negativne emocije iz sebe

otiđite na manikuru jer, ako platite uređivanje noktiju, velika je vjerojatnost da ih nećete odmah uništiti grickanjem

ako imate problema s grizenjem kožice oko noktiju, nabavite kremu koja je ujedno i za ruke i za nokte te je redovito koristite, zato što se ovakva navika najčešće javlja kod onih koji imaju suhu kožu na rukama

kupite lak protiv grizenja noktiju koji se možete nabaviti u svim većim kozmetičkim trgovinama i nekim ljekarnama

ako s vremenom postanete imuni na okus laka protiv grizenja noktiju, ugradite umjetne, gelirane nokte koji vam zasigurno neće biti toliko fini za grizenje, a i bit će ih ljepše gledati.

Mnogi bivši ovisnici o grizenju noktiju smatraju da je u pitanju prolazna faza koja će s vremenom nestati. Neki od njih savjetuju lakiranje noktiju, no također naglašavaju da je to kratkotrajna pomoć te da će se uvijek naći neki način za grizenje noktiju kod onih koji to nikako ne mogu prestati.

Većina njih svjedoči da je samo odjednom prestala s ovom navikom pa ako ste i vi te sreće, možda se to ubrzo dogodi i vama piše KreniZdravo.

