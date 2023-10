KOJE NAMIRNICE POMAŽU KOD VISOKOG PRITISKA?

Ako imate problema sa hipertenzijom, ovo trebate unijeti u ishranu!

Decenijama unazad ljekari upozoravaju na unos soli, naročito one koji pate od hipertenzije. Održavanje normalnog krvnog pritiska od ključne je važnosti za zdravlje jer omogućava da hranjive materije i kiseonik dospiju u sve dijelove tela, uključujući važne organe poput srca, mozga i bubrega, piše hayat.

Svaka druga osoba ima povišen krvni pritisak, a vodeći je uzročnik smrti u svijetu. Ljudi koji imaju hipertenziju izloženiji su mnogo većem riziku od moždanog udara i bolesti srca. Ipak, konzumiranje određenih namirnica u tome može da pomogne, tvrde brojni dijetetičari. Koje namirnice treba da jedete ako imate visok pritisak?

Konzumiranje zdravog, hranjivog doručka sa malo natrijuma može da bude odlična podloga za sve ostale obroke koje ćemo jesti kasnije tokom dana. Prava hrana za doručak može pomoći u kontroli krvnog pritiska i poboljšava protok energije. Evo o kojim namirnicama je riječ:

Yogurt with Chia seeds and fresh Raspberries,Blueberries and Honey.Concept of Healthy Eating.Breakfast.Copy space. selective focus.

-ovsena kaša

-jaja

-jogurt i bobičasto voće

-hljeb od cjelovitih žitarica

-neslani orašasti plodovi

