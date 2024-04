Sreća i uspjeh od maja pa do kraja ljeta: Horoskop kaže da za ova 2 znaka dolazi period prosperiteta

U drugom dijelu proljeća i tokom ljetnjih mjeseci, dva zodijačka znaka biće na dobitku, svaki na svoj način, prema proročanstvu Tamare Globe, poznate ruske astrološkinje, prenosi espreso.rs.

U maju, astrološki gledano, očekuje se raznovrsnost i značajni tranziti koji će uticati na svakoga, ali za ova dva znaka to će biti samo početak dugotrajnog perioda prosperiteta.

Prvo, Vage će biti u centru pažnje od početka maja do kraja leta. Ovaj period obećava izvanrednu sreću u svim aspektima života za pripadnike ovog znaka. Od karijere do odnosa, od finansija do obrazovanja, Vage mogu da se nadaju da će sve ići glatko. Finansijski napredak je na pomolu, što otvara vrata za investicije i pokretanje sopstvenog posla.

S druge strane, Djevicama će biti darovana ljubav i emotivna harmonija. Porodični život će biti ispunjen ljubavlju i skladom, a oni koji traže ljubavnu sreću mogu naći svoju srodnu dušu. Pored toga, uspeh ih očekuje i na profesionalnom planu, gde će privlačiti pažnju uticajnih osoba svojim radom, što im može doneti napredak u karijeri.

