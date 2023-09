Često trebate mokriti? Evo šta to govori o vašem zdravlju

Zdravstveni problemi od cistitisa do dijabetesa mogu utjecati na to koliko često morate piškiti, a veliku ulogu igra i to kako i što jedete i pijete. Vaše toaletne navike također mogu povećati broj puta koje koristite zahod, jer iako u mjehur stane oko pola litre urina, ako redovito piškite ‘za svaki slučaj’ ili ne ispraznite potpuno mjehur, može se povećati osjetljivost. Svatko je drugačiji, tako da ne postoji mjerilo za ‘normalnu’ učestalost mokrenja, prenosi Metro.

Uz to, ako ustanovite da stalno morate ići na toalet, ne možete izdržati dovoljno dugo da dođete do zahoda, redovito ustajete noću da mokrite ili svaki put ispuštate malu količinu urina, to može biti znak za zabrinutost. Azar Khunda, konzultant uroginekolog u bolnici Princess Grace, preporučuje da potražite liječnički savjet ako osjetite ove simptome tijekom duljeg razdoblja. Također je podijelio neke od najčešćih temeljnih razloga za učestalo mokrenje:

Infekcije mokraćnog sustava (IMS): ‘IMS se javljaju kada bakterije uđu u mokraćni trakt i uzrokuju infekciju’, kaže Azar, ‘Ova iritacija može dovesti do česte potrebe za mokrenjem, zajedno s drugim simptomima poput osjećaja peckanja i zamućenog urina’. Dok se neke infekcije mogu liječiti pijenjem puno vode i uzimanjem lijekova protiv bolova za ublažavanje simptoma, važno je posjetiti svog liječnika opće prakse koji vam može propisati antibiotike.

Dijabetes: Dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2 mogu utjecati na to koliko često mokrite. Azar objašnjava: ‘Povišene razine šećera u krvi mogu uzrokovati da bubrezi pojačano rade kako bi uklonili višak glukoze iz tijela putem urina, što rezultira pojačanim mokrenjem’. Osobe s nekontroliranim dijabetesom ponekad također primijete da im urin miriše slatko ili voćno kao rezultat te glukoze, ili je tamnije boje zbog dehidracije. Posjetite liječnika ako ste zabrinuti, jer je regulacija razine šećera u krvi lijekovima, prehranom i promjenama načina života ključna za svakoga tko ima to stanje. prenosi vecernji list

Upotreba diuretika: Prema Azaru, diuretici propisani za liječenje stanja poput visokog krvnog tlaka ili edema (ponekad se nazivaju tablete za izmokravanje) povećavaju proizvodnju urina, što može dovesti do učestalog mokrenja. Preporučuje da o tome razgovarate sa svojim liječnikom.

Pretjerano aktivan mjehur: ‘Preaktivan mokraćni mjehur je stanje koje karakteriziraju nenamjerne kontrakcije mokraćnog mjehura, što uzrokuje učestalo i hitno mokrenje’, kaže Azar. Iako nema poznatog uzroka za to, obično se svodi na ‘dugu povijest loših navika mjehura’. To može biti problem koji postoji u vašoj obitelji i može utjecati na ljude svih dobi. Stres može pogoršati problem, ali se njime može upravljati promjenom načina života, vježbama za dno zdjelice i, ako je potrebno, lijekovima.

Intersticijski cistitis: Ovo kronično stanje, također poznato kao sindrom bolnog mjehura, uzrokuje simptome kao što su jaka bol u zdjelici i učestalo mokrenje – ponekad i do 60 puta dnevno. Intersticijski cistitis je češći kod žena starijih od 30 godina, a može se razbuktati i poboljšati tijekom nekoliko dana, tjedana ili mjeseci. Ne postoji niti jedan dijagnostički test za dijagnozu, tako da će možda prvo trebati isključiti druga stanja. ‘Liječenje može uključivati ​​promjene u prehrani i lijekove za ublažavanje simptoma’, dodaje Azar.

