Pet malih stvari koje možete napraviti svaku večer za brži gubitak kilograma

Keksi prije spavanja sigurno mogu usporiti napredak dijete, ali ako usvojite neke zdrave navike one mogu imati suprotan i jak učinak.

“Ako se pridržavate zdrave rutine ostavljate si manje vremena za greške”, navodi Mike Bohl, nutricionist i osobni trener.

Večernje navike koje će vam pomoći da izgubite višak kilograma idu u dvije kategorije: navike koje će utjecati na to kako tijelo procesuira stvari dok spavate i one koje će vam pomoći da se dobro odmorite i da ujutro imate puno više energije. Dr. Bohl izdvaja pet navika koje treba njegovati prije spavanja kako biste što brže i lakše gubili kilograme.

1. PRIJE SVEGA, NEMOJTE JESTI KASNO

Kad god jedete, vaše će tijelo procesuirati kalorije na isti način. No kada jedete navečer, puno su veče šanse da ćete pojesti previše hrane, i to one koja nije zdrava. Često je uzrok pretjerivanja navečer upravo dosada. Bohl navodi da izbjegavanjem kasnih obroka nećete u organizam unijeti kalorije koje vam ne trebaju ako ste na dijeti. Ako već morate nešto pojesti prije spavanja, neka to bude namirnica bogata proteinima, poput zrnatog sira.

2. VJEŽBAJTE – ALI U PRAVO VRIJEME

Ako idete na trening kasno navečer, možda će vam biti nešto teže zaspati jer organizam nastavlja s trošenjem kalorija nakon treninga. “Ako odaberete pravo vrijeme za trening, to mogu biti jutarnji ili poslijepodnevni sati, kalorije će se trošiti i dok spavate”; navodi Bohl.

3. NEMOJTE PITI ALKOHOL PRIJE SPAVANJA

Ako ste, a vjerujemo da jeste, nekada pokušali zaspati nakon par čaša alkoholnog pića, ne moramo vam objašnjavati koliko je teško zaspati , a ako i zaspete vjerojatno ćete se buditi tijekom noći. “Osim ovog problema, unosite i višak kalorija koje vam ne trebaju. Dakle dva će se problema stvoriti ako prije spavanja konzumirate alkohol pa ga radije zamijenite toplim čajem.

4. RASHLADITE SOBU I UBRZAJTE MRŠAVLJENJE

“Neka istraživanja otkrivaju kako i temperatura sobe u kojoj spavate može utjecati na to kako će organizam procesuirati masnoće, pa se čini kako će spavanje u hladnoj sobi imati utjecaja i na brži gubitak kilograma”; navodi Bohl.

Uz to, hladniji zrak u sobi će sigurno potaknuti dobar san, a prema pisanju National Sleep Foundation, spavanje u hladnom okruženju je jedan od najvažnijih čimbenika dobrog sna. Smatra se da je temperatura od oko 18 stupnjeva Celzijevih idealna.

5. DRŽITE SE RASPOREDA I OPUSTITE SE

Kada kažemo raspored ne mislimo samo na onaj na poslu, isto se odnosi i na rutinu spavanja ali i buđenja. “Ako na počinak odlazite u isto vrijeme svaki dan to je odličan način da uspostavite unutarnji sat i svakog se jutra budite odmorni.”; pojašnjava Bohl. Isto tako je važno umiriti misli i riješiti se napetosti uzrokovane stresom prije spavanja. Bilo da se radi o šalici čaja od kamilice ili toploj kupki s mirisnim solima – prije odlaska u krevet se riješite svih misli koje vas muče tijekom dana kako biste lakše zaspali, piše Ordinacija.

