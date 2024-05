KAKO UBRZATI METABOLIZAM – Godine su važne! Sa 30, 40, 50 ili 60 različite su metode, koja je idealna za vas?

Kada te mladi, metabolizam radi kao sat. Sigurno ste, kada ste imali deset godina, mogli da jedete bakine prženice i grancle svakoga dana bez griže savesti, a pre spavanja da popijete litar slatkog soka ili pak piva. Bez dodatnih centimetara na stomaku i kukovima.

Nažalost, ti dani su prošli. Mnogo godina kasnije plašite se i kad vidite hleb ili osetite njegov miris i primorani ste da sebi uskraćujete sev ono što vas raduje. Čak i ako jedete kao pre, možete postepeno da dobijate na težini, a nakon dijete primećujete da ne gubite težinu tako brzo kao ranije.

Prema rečima lekara, metabolizam svake osobe počinje da se usporava u različitim godinama. Kod većine ljudi ovaj proces počinje bliže tridesetoj, a kod nekih srećnica i četrdesetoj, a onda počinje bauk zvam menopauza.

U svakom slučaju, potreban vam je pojas za spasavanje – način da ubrzate metabolizam kad godine prođu.

Kako da ubrzate metabolizam sa 20-30

Nutricionisti kažu da u ovom dobu čovek ima najbrži metabolizam (osim kao detenaravno). Vaše telo sagoreva kalorije dok jednostavno radite na računaru, gledate film ili čitate knjigu. Mnogi još nisu opterećeni nikakvim obavezama, pa imaju vremena za aktivan životni stil. Formiranje kostiju nastavlja se do 25. godine, što takođe zahteva energiju tela. Međutim, sedeći način života koji mnogi mladi ljudi vode utiče na njihovo zdravlje.

Ne misli se pritom na problematična leđa i glavobolje – već o tome da se ispostavilo da to usporava metabolizam. Sa 28 godina možete da primetite da ne možete da jedete picu nekoliko dana, a da se ne ugojite, kao što vam je uspevalo ranije. Ali možete brzo da preokrenete stvari. Prema rečima lekara, u ovoj dobi dovoljno da počnete da se pravilno hranite i redovno vežbate, tada možete brzo da ubrzate metabolizam i vratite svoju vitku figuru.

Kako da ubrzate metabolizam sa 30-40

Lekari kažu da brzina metabolizma direktno zavisi od količine mišićne mase: što je više mišićne mase, to je metabolizam brži i više kalorija vaše telo sagoreva u mirovanju. Problem je što posle 30. godine procenat mišićnog tkiva počinje da se smanjuje, pretvarajući se u masnoću. Ako ne vežbate, govorite svojim mišićima da vam nisu potrebni, pa gubite jedan procenat tog tkiva svake godine. Ako već ne idete u teretanu, sada je vreme da počnete. Kardio, kao pre deset godina, vas više neće spasiti: samo trening snage će pomoći u izgradnji mišićne mase.

Proizvodnja hormona rasta naglo se smanjuje, što takođe utiče na brzinu metabolizma. Dobra vest je da vam trening snage takođe može pomoći da se nosite sa ovim problemom jer pomaže vašem telu da proizvodi ovaj hormon. I, naravno, morate pažljivo voditi računa o ishrani. Pijte puno vode i manje kafe i uključite više proteina i povrća u svoju ishranu. Lekari insistiraju da je ovo decenija kada se donose odluke koje imaju dugoročne posledice. Lekari pozivaju ljude da se ne zanose strogim dijetama. Ako će sa 20 godina zbog takvog trika telo zaista smanjiti veličinu, onda će sa 30 samo preći u režim štednje energije.

I na kraju: naučite da upravljate svojim stresom. Po pravilu, ova decenija je najstresnija u vašem životu: karijera, deca ili možda problematična veza može da vas čini stalno nervoznim. Međutim, hronični stres povećava nivo kortizola i insulina u krvi, a na pozadini već postepenog usporavanja metabolizma, to može dovesti do tužnih posledica po figuru,piše Srbijadanas

Kako ubrzati metabolizam sa 40-50

U ovoj dobi hrana u kojoj ste uživali ceo život odjednom postaje vaš najveći neprijatelj. Sada se ne radi samo o gubitku mišića, već i o smanjenju nivoa ženskih hormona progesterona i estrogena. Jedan oblik estrogena, estradiol, značajno se smanjuje pre menopauze. U međuvremenu, pomaže u regulisanju metabolizma, ubrzavanju metabolizma ako je potrebno i utiče na težinu. U toj dobi morate se fokusirati na zdravu ishranu. Prema mišljenju stručnjaka, ako redovno vežbate, smanjite broj kalorija za 150, a ako ne, onda za 300.

Istovremeno, morate uključiti u svoju ishranu hranu bogatu fitoestrogenima – biljnim paralelama ženskih polnih hormona. Seme lana, susam, beli luk, suvo voće, humus i tofu mogu malo da povećaju nivo estradiola i tako ubrzaju metabolizam. I, naravno, ne otkazujte časove u teretani. Naravno, bavljenje bilo kojim sportom će vam pomoći da sagorite kalorije, ali samo trening snage može ubrzati vaš metabolizam.

Kako ubrzati metabolizam sa 50-60

Do 55. godine žene u proseku dobiju oko osam kilograma – sve to je mast. Ako ne pazite na ishranu, ovaj broj može biti veći. Prema rečima lekara, prosečna starost žena u menopauzi je 51 godina. Estrogen i progesteron, čiji je nivo već bio nizak u poslednjih deset godina, potpuno prestaju da se proizvode. To dovodi do stanjivanja kostiju, još bržeg gubitka mišićne mase i, kao rezultat, povećanja telesne težine. Doktori stalno ponavljaju: ne zaboravite na trening snage! Naravno, možda mislite da mogu da naškode već slabim zglobovima, ali zapravo je stvar suprotna.

Redovno dizanje tegova povećava gustinu kostiju, smanjujući rizik od osteoporoze i smanjuje rizik od hroničnih bolesti (kao što je dijabetes tipa 2), kardiovaskularnih bolesti i artritisa. Istovremeno, neophodno je povećati količinu proteina kako bi se sprečio dalji gubitak mišića. Da biste ubrzali metabolizam, stručnjaci savetuju da jedete 100-200 g proteina dnevno. Prema najnovijim istraživanjima, ni u kom slučaju samo iz životinjskih proizvoda – to će samo povećati gubitak mišićne mase. Lekari savetuju da obratite pažnju na biljne proteine: mahunarke, orahe i pečurke, piše ww.woman.ru.

