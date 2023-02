Ove namirnice mogu biti štetne za bubrege

Bubrezi igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja tijela, filtriraju toksine iz tijela, kontroliraju krvni pritisak, održavaju crvena krvna zrnaca. U mnogim slučajevima ti vitalni organi rade toliko efikasno da i ne shvatite da ih imate dok nešto ne krene po zlu.

Nije samo genetika ta koja utječe na rizik od razvoja zdravstvenih problema bubrega, ono što jedete može imati veliku ulogu u tome koliko su bubrezi zdravi.

Kako biste zaštitili svoje bubrežno zdravlje, saznajte koja popularna hrana može uzrokovati trajno oštećenje bubrega. Imajte na umu da za neke od namirnica s ove liste samo oni s bubrežnim problemima moraju biti zabrinuti za unos ove hrane, jer mnoga hrana može biti dio zdrave, uravnotežene prehrane.

Crveno meso

Ako želite utjecati na zdravlje vaših bubrega, možda nećete željeti jesti više od preporučene tri porcije crvenog mesa sedmično. Prema studiji iz 2017. godine objavljenoj u “Journal of American Society of Nephrology”, velika potrošnja crvenog mesa bila je značajno povezana s problemima u radu bubrega, ali zamjena samo jedne porcije crvenog mesa drugim izvorom proteina mogla bi smanjiti rizik do 62,4 posto.

Špinat

Ako nemate zdravstvenih problema u vezi s bubrezima, nemate puno razloga biti zabrinuti zbog unosa špinata. Špinat je dodatak vašim omiljenim salatama ili smoothijima bogat hranjivim sastojcima i igra važnu ulogu u većini dijeta. Međutim, špinat može predstavljati problem onima koji se brinu o zdravlju bubrega.

Špinat može sadržavati do 1.260 miligrama oksalata po porciji, što može predstavljati probleme onima koji već imaju zdravstvenih problema sa bubrezima. Ustvari, studija objavljena u “Journal of American Society of Nephrology” otkrila je da je značajna konzumacija oksalata u prehrani povezana s povećanjem rizika od bubrežnih kamenaca kod muškaraca i starijih žena za više od 20 posto, te da špinat obično čini glavninu oksalata u prehrani ispitanika.

Krompir

Krompir je bogat izvor kalija, pakujući do 1.640 miligrama hranjivih sastojaka ili gotovo polovinu RDA za odrasle muškarce. Nažalost, ako imate problema s bubrezima, krompir može predstavljati probleme za ovaj organ.

Studija iz 2015. objavljena u Američkom časopisu za nefrologiju otkrila je da je među 36.359 ispitanika vjerovatnoća da će umrijeti osobe s kasnom fazom hronične bolesti bubrega koje su imale viši nivo kalija u serumu od osoba s nižim nivoom kalija. Opet, važno je napomenuti da je ova studija obuhvatila samo pacijente sa kasnom fazom hronične bubrežne bolesti, a zdrave osobe ne moraju biti zabrinute za unos krompira.

Slana hrana

Slana hrana poput čipsa nije samo loša za vaš struk, možda šteti i vašim bubrezima. Članak iz 2018. objavljen u časopisu “Kidney and Blood Pressure Research” otkrio je da je, među grupom od 12.126 ispitanika s najvećim unosom soli, njih 29 posto imalo veću vjerovatnoću za oštećenje bubrega od onih s umjerenijim unosom soli.

Gazirana pića

Ako redovno pijete gazirana pića zaslađena šećerom, možete imati zdravstvene probleme s bubrezima prije nego što to mislite. Studija iz 2016. objavljena u časopisu “Nephrology” otkrila je da su, među 2.382 odrasla pacijenta posmatranih u sklopu teheranske studije o lipidima i glukozi, oni koji su konzumirali više od četiri gazirana pića zaslađena šećerom svake sedmice imali znatno veću vjerovatnost da će razviti hroničnu bolest bubrega.

