Volite navečer dugo ostati budni? Imate povećan rizik od ovih bolesti

Ljudi koji ostaju budni do kasno u noć i kasno se ujutro probude u većem su riziku za razvoj kroničnih bolesti poput dijabetesa tipa 2 ili bolesti srca, otkriva nova studija objavljena u časopisu Experimental Physiology.

Up all night looking at property web sites. Can not sleep. Pulling an all nighter. searching internet sleep awake insomnia insomniac tired search desk office home house flat hunt hunting hope website browse browsing pyjamas, Image: 3686445, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy