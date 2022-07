Znate li šta je ljetni burnout i kako ga prepoznati?

Poznat vam je osjećaj – jedva čekate ljeto, planirate odmor cijele godine… i konačno je došao taj dan, a vi se osjećate iscrpljeno, ali preplavljeni potrebom da ga maksimalno iskoristite? Takav sindrom naziva se sezonsko (ljetno) izgaranje. Svojevrsni burnout.

Šta je ljetni burnout?

Do njega može dovesti i činjenica da u nastojanju da što više zadovoljite društvo oko vas, sebi natrpate bezbroj događaja i obaveza koji tada prave stres da ih treba izvršiti. Tada dolazi do toga da ljeto kao opuštajuće doba godine i vrijeme kada zaista možete odahnuti od užurbanog života postane nešto što vas čini razočaranima, napetima i iscrpljenima, piše ljepotaizdravlje.hr. To je ljetni burnout. Izgaranje koje je postalo dio toga da mnogi pokušavaju nadoknaditi protekle dvije godine lockdowna i propuštanja mnogočega.

Ono što stručnjaci ističu kao važno jest to da je ljeti važno ne stavljati preveliki pritisak na društvene života uprkos očekivanjima koje imate sami od sebe.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je 2019. godine sagorijevanje navela kao profesionalni fenomen, opisujući ga kao “osjećaj gubitka energije ili iscrpljenosti, povećanu mentalnu udaljenost od posla ili osjećaj negativizma ili cinizma u vezi s poslom i smanjenu profesionalnu efikasnost.”

Kako prepoznati sezonski burnout?

Stručnjakinja Mariel Witmond navodi nekoliko savjeta kako se nositi s ljetnim izgaranjem.

Ona govori da je bitno biti spontan – nemojte sve planirati u detalje. Iako je planiranje super način da se nosite s anksioznošću, pokušajte biti spontani i fleksibilni. Tako ćete upravo neke stvari koje volite napraviti bez stresa i u njima istinski uživati!

Budite svoji i radite ono što vas zaista veseli, a ne ono što drugi očekuju od vas ili samo kako biste nekome potvrdili nešto. Upravo to dovodi do toga da je važno znati reći “ne”. Sve ima svoje granice u svako doba godine, pa tako i ljeti. Samo zato što je ljeto ne znači da nemate obaveza prema poslu, porodici i prijateljima. Ali to znače i granice. Iskoristite upravo ljetne dane da naučite reći “ne” stvarima koje ne želite da radite i koje vas iscrpljuju. To će vam omogućiti da se više posvetite sebi i da budete svoji.

Neka ovo bude vrijeme pauze i resetovanja, taman da to značilo da ćete leći na travu i ne raditi ništa, gledati zalazak sunca. Jednostavno se prepustite vremenu i pustite da vas stvari oko vas vode. Nećete vjerovati koliko će to značiti za vaše tijelo i um, piše Ljepotaizdravlje.ba.

