GRČEVI U MIŠIĆIMA VAM SE UGLAVNOM JAVLJAJU NOĆU? Stručnjaci objasnili: Evo šta je u pitanju

Da biste znali kako da sprečite grčeve u nogama, bitno je da znate kako do takvog stanja dolazi.

Ne istežete mišiće

Neka istraživanja pokazuju da je kriv savremeni način života. Dok su naši preci provodili mnogo vremena u čučnju, položaju kojim protežemo noge i mišiće, savremeni način života je uklonio potrebu za njim. Postoje i dokazi da sjedilački način života negativno utiče na mišiće i tetive, što može dovesti do grčenja.

Spavanje u lošem položaju

Drugi stručnjaci primijetili su da tokom spavanja na stomaku držimo noge ispruženim, što može dovesti do grčenja mišića. Kad su noge dugo u ovom položaju, čak i mali pokreti mogu izazvati grč.

Promjena godišnjih doba

Jedno istraživanje je pokazalo da su grčevi noću češći ljeti nego zimi. Iako se ne mora odnositi na sve, grčevi se mogu pojačavati s promenom godišnjih doba. Važno je shvatiti da su ti grčevi mišića povezani sa problemima koji se tiču nerava, a ne poremećajima mišića.

Dehidratacija

Jedan od uzroka grčeva u mišićima svakako može biti dehidratacija. Ona može podstaći neravnotežu elektrolita u krvi, što može biti jedan od pokretača grčeva.

Naporno vježbanje

Naporno vježbanje oduvek se povezuje s grčevima mišića. Preopterećenje mišića i umor mogu podstaći lokalno grčenje mišića u mišićnim vlaknima. To se događa čak i profesionalnim sportistima.

Nedostatak nutritijenata

Nedostatak vitamina kao što su kalcijum, magnezijum i kalijum može igrati važnu ulogu u grčenju mišića. Svaki od tih vitamina pomaže u održavanju ravnoteže u organizmu, a usljed nedostatka jednog od njih mogu nastupiti grčevi.

Stajanje

Ljudi koji provode mnogo vremena u stojećem položaju pod većim su rizikom da dožive grčeve, za razliku od onih koji sede. U stojećem položaju krv i voda odlaze u donji deo tela. To može dovesti do neravnoteže u organizmu i povećati pritisak na mišiće i tetive, što može dovesti do grčenja.

