KAKO IZLIJEČITI BOL OD IŠIJASA: 2 vježbe koje smiruju bol!

Nelagodnost u butinu i potkolenici nastaje usled štipanja nervnih završetaka, koji nastaju usled hipertoničnosti mišića gluteusa piriformis. Preopterećenje ovih mišića nastaje usled lezija donjeg dela leđa – pojave intervertebralnih kila. To jest, bolne senzacije u donjim ekstremitetima obično nastaju zbog patologija kičme. Probleme u donjem delu leđa i u čitavoj kičmi češće izazivaju faktori poput sedećeg načina života ili povrede u prošlosti.

Ako je osoba dugo u sedećem položaju sa zaobljenim gornjim delom leđa, onda prirodno ne održava otklon u lumbalnoj kičmi. Mišići leđa postaju slabi i loše drže intervertebralne diskove u fiziološkom položaju. Ako osoba ne razradi svoje mišiće uz pomoć fizičkih vežbi, do 30 godina njihov tonus je potpuno oslabljen.Povreda donjeg dela leđa često se javlja kada se osoba podigne iz ležećeg položaja i dođe do istovremenog okretanja u stranu. Žene se često povrede dok ručno peru veš ili dok ribaju podove. Muškarci se povrede prilikom menjanja točka automobila. U takvim slučajevima dolazi do poremećaja u lumbalnim intervertebralnim diskovima, koji se nakon nekog vremena manifestuju jakim bolom u nozi.

Kako vratiti nerv u normalu?

Vežbe blagog istezanja pomoći će vam kod manjeg bola, a ako je u pitanju veliki i jak bol, onda se javite lekaru,piše Stil

Vežbe koje pomažu:

Sedite na stolicu. Ispružite nogu koja ne boluje. Preko nje ispružite nogu koja boluje. Savijte se i sa obe ruke dohvatite gležanj pa se istegnite što više možete. Isto to uradite sa drugom nogom.

Sedite na pod, pa raširite noge što više možete. Lagano se nagnite napred i istežite kičmu što više. Ostanite u tom položaju oko 30 sekundi.

