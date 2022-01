JEDETE LI JAJE ZA DORUČAK – DR PERIŠIĆ OTKRIVA: Evo šta ste uradili svom organizmu, dobro obratite pažnju

– Doručkujte obavezno, mora tu biti jedno jaje, evo i zašto. Ono ima mnogo proteina i vitamina E, specifično je dinamičko dejstvo proteina. Oni nas opskrbljuju ciglama za izgradnju organizma, metabolizam ubrzavaju za 15 odsto, mi smo odmah sposobniji, vigilniji, budniji poslije doručka – rekao je on.

Uz jaje pojedite parče hljeba s maslacem, a onda ćete za ručak “prevariti” organizam, objasnio je on.

Svi smo se dogovorili da doručak mora da bude solidan, malo maslaca na hljebu, jaje. Uđite u dan nutritivno opskrbljeni. E onda ručak! Jedna jabuka, i ništa više za ručak”, rekao je doktor koji je ranije iznenadio izjavom o najopasnijem dijelu voća.

– Ako ste doručkovali u pola 8, u podne pojedite jabuku i mandarinu, ili pola banane, i ništa više! Ručajte onda tek u pola šest, supa, i nešto bareno, u pola šest, šest najkasnije. Može par barenih krompira sa začinom, da budu ukusni, još ako je mlad krompir, tek izvađen, pa to je sjajno. Parče mesa, salata, najbolje je da uzmete kupus, sada ga ima svuda i vrlo je zdrav. I onda smo siti – rekao je gastroenterolog koji je u istom intervjuu žestoko raspalio po autofagiji.

Večera je više kao užina, i trebalo bi da bude poslije devet uveče.

– U pola deset onda gricnite nešto, po propisu. Šolja čaja i par keksića. I to mora da bude regularno, nećemo držati dijetu već ćemo to zvati stilom života – rekao je doktor.

On je opisao i šta mu je majka kao detetu pravila da bi bio jak i zdrav, a u pitanju je jednostavna i ukusna mešavina sastojaka koje svi imamo kod kuće.

– Ja nisam bio ješan kada sam bio diijete, e onda uzme majka malo meda, razmuti jaje u mleku, i to zajedno popijem. Umuti u šolji za bijelu kafu, živo jaje mora da bude. Pa znate li vi šta je to za zdravlje – rekao je on prneosi “Novi“.

Facebook komentari