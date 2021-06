Upozoravajući znakovi da vaše srce ne radi kako treba: Posebno obratite pažnju na signal broj tri

I muškarci i žene su podjednako pogođeni bolestima srca. Međutim, postoje mnogi znakovi i upozorenja koja nas obavještavaju o problemima srca.

U nastavku pogledajte osam čestih znakova upozorenja na srčane bolesti, na koje biste trebali obratiti pažnju dok nije kasno.

1. BOL KOJA SE ŠIRI PREMA RUCI

Mnogi muškarci osjećaju bol u lijevoj ruci, dok žene imaju istu bol u istoj ili čak i obje ruke.

Neke žene su kazale kako su doživjele neuobičajenu bol u laktovima prije srčanog udara. To se događa jer bol iz vašeg srca putuje u kralježničnu moždinu, gdje su povezani mnogi živci vašeg tijela, a vaš mozak je zbunjen i misli da bol dolazi iz vaše ruke, kad to nije slučaj.

2. KAŠALJ KOJI NE PRESTAJE

Kašljanje može uzrokovati niz različitih problema, ali također može biti znak kardiovaskularnih bolesti. Postojan kašalj koji proizvodi ružičastu tekućinu koja sadrži krv, je veoma čest kod zatajenja srca. Međutim, kašalj je pod-simptom mnogo ozbiljnijeg simptoma, kao što je dispneja i iznenadni gubitak daha.

3. OTEČENE NOGE, ČLANAK, STOPALA

Kad vaše srce ne radi kako treba, tekućina iz vaših krvnih živa curi u okolna tkiva, a vaše noge u tom slučaju najčešće stradaju, jednostavno zbog gravitacije.

To se naziva periferni edem i imaju ga mnogi ljudi koji i nemaju srčane bolesti. Međutim, to je veoma uobičajen simptom među pacijenatima srčanih bolesti i trebali biste obratiti pažnju na njega.

4. MANJAK APETITA I OSJEĆAJ MUČNINE

Mnogi pacijenti koji pate od bolesti srca imaju manjak apetita i osjećaj mučnine, čak i kada pojedu samo nekoliko zalogaja. Razlog tome je nakupljanje tekućine oko jetre i crijeva koji ometaju pravilnu probavu. Ove simptome obično slijedi bol u stomaku, i ako sve ove simptome osjećate zajedno, trebali biste posjetiti svog doktora.

5. EKSTREMNA ANKSIOZNOST

Nekoliko studija je pokazalo kako ljudi koji pate od ekstremne tjeskobe u ranom periodu svog života, imaju veće šanse da obole od raznih bolesti srca. Anksioznost može biti uzrokovana ili vrlo stresnim načinom života ili različitim poremećajima, uključujući panične napade i fobičnu anksioznost. Neki od učinaka anksioznosti na vaše srce uključuju tahikardiju, povećani krvni pritisak i smanjenu brzinu otkucaja srca.

6. GUBITAK SVIJESTI

Osjećaj napetosti i gubitka svijesti veoma je čest kod srčanih bolesnika. Kada srce ne pumpa krv dobro, razlog leži u tome jer je protok krvi blokiran iz začepljene arterije. Ako ne možete disati pravilno ili se onesvijestite za kratko vrijeme, odmah pozovite doktora i provjerite srce.

7. KOŽA VAM POSTAJE BLIJEDA

Ovo nije uobičajen simptom, ali kada se pojavi, to je zbog smanjenog protoka krvi, smanjenog broja crvenih krvnih stanica, a može i biti znak da vaše srce ne pumpa krv kako bi trebalo. Šok je glavni razlog za ovaj simptom i blijedilo se može pojaviti u cijelom tijelu ili samo na određenom dijelu tijela, na primjer udovima.

8. OSIP NA KOŽI

Dva odvojena istraživanja koje je proveo Journal of Allergy and Clinical Immunology i Journal of American College of Cardiology pokazali su da su ekcemi i šindre pokazatelji srčanih bolesti. Ustanovljeno je da oni koji imaju ekcem, imaju 48% mogućnosti da pate od visokog krvnog pritiska i 29% mogućnosti od visokog holesterola. Osim toga, oni koji su imali šindre, imali su 59% veću vjerovatnoću da imaju srčani udar neko osobe koje nisu imale takvo stanje.

