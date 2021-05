Ruski doktor otkrio kako možete smršati bez gladovanja, ovo je jedini način: Kilogrami nestaju, tijelo bez gram sala

Vježbanje koje smanjuje kilograme:

-Obično hodanje 2 sata brzinom od 6 kilometara na sat.

-Trčanje 20 do 30 minuta pri brzini od 140 do 145 otkucaja u minuti.

-Skijanje ili skijaško trčanje najmanje 3 do 5 kilometara;

-Preplivajte bez zaustavljanja namanje 1,5 ili 2 kilometra najbržim mogućim tempom.

Ishrana:

-Jedite prirodnu hranu koja nije obrađena ( voće, povrće, orasi, jaja, žitarice, riba, živinsko meso, zečije meso, mleko, sir, švapski sir).

-Nikako ne jedite konzerviranu hranu.

-Pripremite hranu koja ima samo 2 do 3 sastojka. Što jedete jednostavniju hranu, živećete zdravije.

-Izbjegavajte šećer ali i so. So zamenite začinima kao što su soja sos, ili limunov sok, a šećer zamijenite medom ili crnom čokoladom.

-Izbjegavajte alkohol, a pogotovo u kombinaciji sa hranom. Nikako ne pijte čak ni vodu ili vino sa hranom.

-Izbjegavajte kafu, ona izaziva slabost, razdražljivost i glavobolju.

Voda:

Ispijajte vodu tako što ćete čim ustanete popiti 2 čaše vode, posle treninga 2 čaše vode, posle tuširanja 2 čaše vode i prije obroka 2 čaše vode.

Jelovnik:

Doručak:

Prije doručka popijte što više nezaslađenog zelenog čaja. Nikako kafu.

Doručak neka bude kaša (palenta, heljda, ovsena kaša, pirinčana kaša) i kombinacija bilo kojeg povrća.

Kako napraviti kašu: 1/2 šolje žitarica prelijte sa 2 šolje ključale vode. Kuvajte 4 do 5 minuta na srenjoj vatri, bez soli. Dodajte prženi luk, ili soja sos i od povrća možete dodati: kupus, cveklu, krastavac, paradajz, šargarepu (po mogućnosti sveže). Začinite sa malo biljnog ulja.

Ručak:

Supa od povrća i: kuvana riba sa povrćem; ili pileća prsa sa povrćem i bilo koje žitarice.

Večera:

Nemasni sir sa džemom ili medom i mlijeko sa niskim sadržajem mliječne masti, parče integralnog hljeba.

Napomena: Pijte 3 litra vode dnevno. Pijte nezaslađen čaj. Između obrok da bude razmak 5 do 6 sati.

Jednom nedjeljno postite 24 sata – znači samo pijte vodu.

Svakodnevno hodajte što više. Ako ste u mogućnosti, dnevno trošite 400 kalorija.

