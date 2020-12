JEDNA OD OVIH STVARI MOŽE PREDVIDJETI VAŠ RIZIK OD BOLESTI, NAUČNICI SU OBJAVILI!

(Time Magazine)

Biološki, postoji ogromna razlika između potkožnog masnog tkiva – stvari koje se nalaze točno ispod vaše kože, stvari koje čine ljubavne ručke i slično – i visceralne masti koja se nalazi unutar vašeg trbušnog zida, omotana oko vaših unutrašnjih organa. Razlike bi mogao biti najlakši način da se utvrdi na sljedeći način: potkožna masnoća se miješa, ali visceralna masnoća ne. Potkožna masnoća je mast koju možete uštipnuti; visceralna masnoća je čvrsta materija zbog koje vam crijeva strše. I za razliku od potkožne masti, visceralna masnoća ne samo da se druži, već nas grije. Mnogo je opasnije za naša tijela nego što mislite.

What is Skinny Fat? How to Fix it

Resistin, hormon koji podriva sposobnost vašeg tijela da metabolizira glukozu, dovodi do visokog šećera u krvi

Angiotenzinogen, spoj koji podiže krvni pritisak

Interleukin-6, hemikalija povezana sa arterijskom upalom

Faktor nekroze tumora – što je toliko loše koliko zvuči – uzrokuje upalne probleme poput Crohnove bolesti i različitih oblika artritisa.

Ovo je malo drugačije za one koji imaju tijela u obliku “kruške”. Studije sugeriraju da je potkožna masnoća u bokovima i bedrima povezana sa smanjenim nivoom insulina i povećanom osetljivošću na insulin (što znači da zapravo štiti od dijabetesa). Ljudi koji su “kruškastog oblika” i masnoću skladište u bokovima i bedrima takođe imaju tendenciju da imaju veći HDL holesterol (dobre vrste) i niži trigliceridi.

Prema Nacionalnom institutu za zdravlje, ljudi koji nose višak masnog tkiva oko struka imaju veći rizik da rano umru od raka i bolesti srca. Dakle, test jigglea ili stiskanja može vas nagovijestiti da trebate smanjiti visceralnu masnoću na trbuhu. Još bolji test uključuje vrpcu. Dovoljno je je omotati oko struka na pupku, tako da je traka paralelna s podom. Pročitajte ga i razmotrite nalaze analize opsega struka i smrtnosti kod 650 000 odraslih osoba objavljene u Mayo Clinical Proceedings. Podaci su utvrdili da muškarci s opsegom struka od 43 inča imaju više od 50% veći rizik od smrti od muškaraca s 37-inčnim strukom. A žene s 37-inčnim strukom imale su 80% veći rizik od smrti od žena s 27,5-inčnim strukom.

