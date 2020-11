Šta ako imaš antitijela? Evo da li u tom slučaju moraš da nosiš masku

Imunolog sa Univerzitetske dječje klinike u Tiršovoj Srđa Janković (Srbija) je juče u emisiji “Oko” na Javnom servisu na pitanje da li osoba koja je preležala koronu i ima antitijela ne treba da nosi masku, odgovorio:

– To je uslovno tačno. Kod ovog konkretnog virusa, stepen zaštite nije baš kod svih apsolutan. Vidjeli smo slučajeve ponovog zaražavanja nakon kratkog vremena, a takođe ne znamo ni koliko dugo ta antitijela ostaju u organizmu zato što nije prošlo dovoljno vremena da to merimo, još smo u prvoj godini pandemije. Još ne znamo koliko traje imunitet, a znamo da on bar kod nekih ljudi – srećom zasada kod manjine, nije dovoljno jak da spriječi ponovnu infekciju. Klinička slika može biti blaža ali čak i ne mora da bude tako. Savjetovao bih i onima koji su preležali koronu da se štite kao da nisu, do daljenjeg, a mi se nadamo da će većina njih biti zaštićena – kaže Janković.

Mjera da su od 21 sat zatvoreni svi lokali i prodavnice, a rade samo apoteke i pumpe, na snazi je već dva dana.

– Prije tih devet sati svuda mora da sa vodi računa o rastojanju od jedan i po do dva metra između ljudi u svakom objektu, pogotovu u kafićima i restoranima jer u protivnom nam zatvaranje u 21 sat neće pomoći. Uveče je atmosfera malo opuštenija i rizik veći. Da nas to skraćenje podsjeti da i prije kraja radnog vremena, dok možemo da koristimo takve objekte – moramo da činimo da sa punom sviješću zaštitimo sebe i druge, ideja je da rade a da rizik bude sveden na minimum – objasnio je Janković.

Facebook komentari