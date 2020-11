Koliko dugo traje oporavak od koronavirusa

Vrijeme oporavka

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) navodi da je prosječno vrijeme od zaraze do oporavka dviej sedmice. Najčešći simptomi uključuju kašalj i vrućicu, ali treba pripaziti i na bol u tijelu, upaljeno grlo i umor. Kod većine ljudi svi simptomi najčešće nestanu do kraja sedmice, a u nekim slučajevima osoba nije niti svjesna da je zaražena jer ne pokazuje nikakve simptome, prenosi “N1“.

Ako ste razvili simptome koronavirusa i test je pokazao da ste pozitivni, ključno je da se odmarate i pijete puno tekućine. U prvoj sedmici su simptomi obično lakši nego u drugom, a u većini slučajeva simptomi nestanu nakon dvije sedmice.

Prema Sveučilištu Johns Hopkins, prosječno vrijeme potrebno za pokazivanje simptoma obično je pet dana. Ako mislite da ste bili izložen virusu i da ste zaraženi, preporuka je da stanete u 14-dnevnoj karanteni.

Može biti drugačije ako imate neko oboljenje

Ako osoba ima postojeće oboljenje, oporavak bi mogao trajati između tri i šest sedmica. Bolesnici s respiratornim bolestima, poput astme, ili imaju šećernu bolest ili bolest povezanu s tjelesnom težinom, također se duže oporavljaju.

Kod nekih se stanje može pogoršati između sedmog i desetog dana. Pacijenti teže dišu i možda će im trebati liječnička pomoć.

Iako još nije potpuno poznato kako virus djeluje na djecu, čini se da je i njima potrebno jednako vremena za oporavak. Djeca u brojnim slučajevima imaju 90 posto manje simptoma nego odrasli.

Ako mislite da imate koronavirus, trebate se izolirati, osobito od osoba s kojima ste u kućanstvu te kontaktirati doktora, piše “EatThis”.

