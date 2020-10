U JEDNOM CUGU SKINUO ČAK 36 KILOGRAMA Marko Kon sad živi na ZALOGAJIMA hrane, a otkrio je svoj TRIK SAVJET

Međutim, kad god brzo izgubi kilažu, suvišni kilogrami mu se lako vrate. Najviše do sada je imao 152 kilograma, a jednom je u cugu skinuo čak 36.

– Jao, stalno sam na nekoj dijeti. Trenutno imam 128 kilograma, nadam se da ću nastaviti da ih gubim. Kad se saberu i oduzmu sve moje dijete, smršao sam sigurno 200 kilograma u životu! Nažalost, to se sve vraćalo, ali ne odustajem -kaže Kon.

Prema njegovim riječima, u poslednjih nekoliko mjeseci tragao je za ishranom uz koji se mršavi ma da mu prija.

– Nisam od ljudi koji mogu da jedu balansirano! To preporučuju nutricionisti. Osjećam stalnu glad i onda kršim dijetu! Ako mi dozvole zalogaj pice, uzeću odmah cijelo parče. Shvatio sam da ili jedem sve i mnogo ili gotovo ništa – priča Kon i objašnjava kako to izgleda u praksi:

– Mjesec dana sam bio vegan i živio sam na supama od povrća. Poslije sam ubacio malo jogurta ili pavlake u čorbu. Nije bilo radosti u toj ishrani, ali mi nije bilo ni teško. Naredni mjesec probao sam keto dijetu, u kojoj se jedu masna mesa, i to mi je prijalo! Lijepo se gube kilogrami, a pun sam energije. Najmanje sam osjećao glad s tom ishranom. Trenutno je, kako kaže, na nekoj svojoj dijeti koju naziva malo jedem”.

– Bio sam nedavno na ručku sa Ognjenom Amidžićem. Naručio sam goveđu supu i u tanjiru ostavio rezanca, a on je jeo rižoto s lignjama. Uzeo sam jednu kašiku od njega. Ujutru pojedem samo pola tostiranog hljeba s nekim laganim namazom, za večeru nekoliko zalogaja, na primjer pirea ili pirinča… – otkriva Marko, a na pitanje da li se dobro osjeća s obzirom na to da ne unosi dovoljno kalorija odgovara: Ljudima djeluje da je to malo hrane, ali meni je dovoljmo. Imam dosta masnih rezervi. Mogao bih 50 dana ništa da ne jedem i normalno da funkcionišem. Ponekad gricnem i nešto slatko, na primjer, jednu čokoladnu dražeju sa kikirikijem. Planirami to da izbacim!

Evo šta jede Marko Kon

DORUČAK: Jedno parče tostiranog hleba, namazano humusom.

UŽINA: Hladan crni čaj sa limunom, bez šećera. RUČAK: Četvrina pljeskavice ili grilovana piletina.

VEČERA: Kašika pire krompira.

TRIK SAVJET Za doručak, ručak i večeru jedite 150 grama grilovanog bijelog pilećeg mesa i 300 grama zelene salate, makar dvije sedmice. Nema šanse da ne smršate.

