Jedanaest dokazanih simptoma Covida-19 koje ne smijete ignorisati

Povišena temperatura, kašalj i kratak dah bila su prva tri „službena” simptoma koje je, kad se virus SARS-CoV-2 počeo širiti SAD-om, CDC priznao. Kako su istraživanja napredovala, proširili su popis u aprilu, a sada su ga nadopunili s još tri tjelesna znaka, a to su začepljen nos ili curenje iz nosa, mučnina ili povraćanje te proljev.

Za simptome na popisu smatra se da se mogu pojaviti dva do 14 dana nakon izlaganja virusu, ali popis ne uključuje svaki mogući simptom Covida-19. Naprimjer, neki su pacijenti imali neobičan kožni osip, a ta pojava još nije dodana popisu. Službeni popis konstantno će se osvježavati kako budu dolazile nove informacije o novoj bolesti, za sada je na njemu jedanaest simptoma, piše Živim.hr.

1. Povišena temperatura i/ili groznica

To je jedan od najčešćih znakova Covida-19. Blago povišenom temperaturom smatra se ona iznad 37,2°C, povišenom iznad 38°C, a jako visokom iznad 39°C.

2. Kašalj

Pacijenti često suho kašlju. To znači da kašljanjem ne izbacuju nikakav sekret, sluz ili pljuvačku.

3. Kratak dah

Uobičajeniji je kod teških slučajeva Covida-19. Može varirati u težini – od zadihanosti pri normalnoj aktivnosti (poput hodanja stubama) do problema s disanjem i u mirovanju.

4. Umor

Možete se osjećati iscrpljeno zbog borbe tijela protiv virusa. Taj napor vam ne ostavlja dovoljno energije za vas, kaže doktorica porodične medicine Susan Besser iz baltimorskog “Mercy Medical Centera”.

5. Bolovi u mišićima i tijelu

To je tipični simptom i ostalih virusnih infekcija, uključujući gripu, a može biti direktna posljedica povišene temperature i groznice. Ljekar porodične medicine David Cutler iz “Providence Saint John’s Health Centera” u Santa Monici kaže da povišena temperatura može uzrokovati bolove u cijelom tijelu kao dio odgovora na upalu.

6. Glavobolja

Povišena temperatura može dovesti i do dugotrajnih glavobolja, kaže dr. Cutler. A i druge prateće pojave bolovanja, kao što su loše spavanje, jedenje manjih količina hrane i pijenje nedovoljnih količina tekućine, mogu izazvati bubnjanje u glavi.

7. Gubitak njuha i čula okusa

Gubitak njuha i čula okusa isticali su se kao neobični simptomi Covida-19, ali zapravo je takva pojava već primijećena kod osoba koje obole od viroza, rekla je dr. Rachel Kaye, docentica na području laringologije i poremećaja gutanja na “Rutgers Universityju” u New Jerseyu. Virusi mogu izazvati upalu sluznice u nosnicama, zbog toga one oteknu te se mijenja sposobnost osjećanja okusa i mirisa, tumači dr. Kaye.

8. Grlobolja

SARS-CoV-2 je respiratorni virus, što znači da može izazvati stvaranje prekomjernog mukusa koji se potom iz nosa slijeva u grlo. Uz konstantno kašljanje, ova pojava može dodatno iritirati grlo, kaže dr. Besser.

9. Začepljen nos ili curenje iz nosa

To su česti simptomi i kod drugih virusnih respiratornih bolesti, kao što su gripa ili prehlada. Kod Covida-19 začepljenost ili curenje iz nosa mogu biti direktna posljedica oticanja u nosnicama koje utječe i na njuh, kaže dr. Kaye.

10. Mučnina ili povraćanje

Nije sasvim jasno zašto dolazi do mučnine ili povraćanja, ali postoji više teorija. Mogli bi biti posljedica pojačanog slijevanja sekreta iz respiratornih puteva u želudac, ali moguće je i da se kod nekih ljudi virus jednostavno „tako ponaša”, misli dr. Besser. Istraživanje objavljeno u “American Journal of Gastroenterologyju” razmatra teoriju prema kojoj ovaj virus može izazvati želučane teškoće zato što ulazi u čovjekov organizam putem receptora kakvi postoje i u gornjem i u donjem gastrointestinalnom traktu, gdje ih ima i do sto puta više nego u dišnim organima.

11. Proljev

Teorije o pojavi proljeva jednake su kao i one o pojavi mučnine i povraćanja – moguće je da se virus jednostavno „ukorijeni” u probavnom traktu određene „podskupine” ljudi. Spomenuta studija objavljena u “American Journal of Gastroenterologyju” pokazala je da je među više od 200 osoba koje su oboljele od blaže forme Covida-19, kod gotovo 20 posto njih proljev bio prvi simptom, prenosi “Slobodna-Bosna“.

