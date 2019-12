Devet najvećih neistina kada je u pitanju briga o tijelu

Sigurno ste se dosad sreli s pojedinim zdravstvenim savjetima koji nisu potkrijepljeni naučnim činjenicama, ali vam ih je savjetodavac predstavio kao u potpunosti istinite. Može biti jako zbunjujuće pratiti što to godi našim tijelima, a što je samo mit. Evo nekoliko nedokazanih tvrdnji koje se tiču brige o tijelu, a koje zaista treba uzeti sa zadrškom.

1. Sjedenje je štetno koliko i nikotin

Začetnici ove tvrdnje smatraju da cjelodnevno sjedenje ubija. David Rempel, profesor medicine sa Sveučilišta u Kaliforniji, ističe da za metabolizam ne predstavlja razliku stojite li ili sjedite. On također navodi da stajanje može dovesti do boli u preponama, stopalima, nogama i leđima. Kako biste izbjegli bilo kakve bolove, svakih 45 minuta ustanite i krećite se 5 do 10 minuta.

2. Konzumacija kanabisa putem elektronske cigarete je bezopasna

Istina je, u stvari, da je unos bilo koje supstance putem električnih cigareta štetan, a to uključuje i kanabis. Bez obzira na njegove mnogobrojne medicinske koristi, zdravije bi bilo unijeti kanabis putem hrane ili ga izbjeći u potpunosti, ako za to nema vidljive potrebe.

3. Prakticiranje meditacije u kolektivu je djelotvorno

Iako je meditacija dokazano djelotvorna pri smanjenju mentalne zatrpanosti, koja iscrpljuje um, postavlja se pitanje o tome kakve pogodnosti prakticiranje meditacije može pružiti kolektivima velikih korporacija. Predlaganjem ovakvih programa, oni s pozicije moći svojim kolegama, koji su niže u hijerarhiji, poručuju da su sami krivi za stres koji osjećaju, bez obzira na težinu radnih zadataka. Iako je meditacija dobar prijedlog za smanjenje stresa, korisnije bi bilo razgovarati s nadređenima o tome postoji li način kako umanjiti sveukupni stres zaposlenih.

4. Određena ishrana sprječava pojavu raka

Ne postoje dokazi da ijedna vrsta hrane može spriječiti javljanje raka. Najbolji savjet je truditi se jesti zdravo, izbjegavati unos nikotina i redovno vježbati.

5. Ispiranje usta kokosovim uljem pomaže očuvanju zuba

Pojedinci koji se drže režima ispiranja usta kokosovim uljem tvrde da je dovoljno to činiti 20 minuta dnevno. Zauzvrat će vam zubi biti bijeli, nećete imati karijes, a zadah će vam biti ugodan. Stomatolozi, pak, smatraju da bi za početak bilo dovoljno čistiti zube koncem.

6. Vitaminske infuzije će odagnati bolest

Iako je vrlo primamljiva ideja da se uz jednu običnu vitaminsku infuziju lako možemo boriti protiv raznih bolesti tako što ćemo se zavaliti i pustiti da nam zdravlje utječe u krvotok, stvarnost nije baš takva. „Osim ako ne ležite u bolnici i niste jako neuhranjeni, vitaminska infuzija vam neće puno značiti”, tvrdi Abby Langer, dijetetska stručnjakinja iz Toronta. Ona dodaje da unos vitamina uz hranu djeluje isključivo kod onih osoba koje imaju manjak tog određenog vitamina.

7. MCT ulje je od velike koristi za podizanje energije i smanjenje težine

Riječ je o tekućem koncentratu triglicerida srednje dužine lanca, skraćeno MCT (eng. medium-chain triglyceride). Iako naša tijela s lakoćom apsorbiraju MCT, ovo ulje nema onakve pogodnosti kakvima bi se ponadali oni, koji su previše povjerovali u mitove o MCT ulju, te stoga neće značajno podići razinu vaše energije i dovesti do magičnog smanjenja težine. Za dodatan unos vitamina i bjelančevina možete dodati i mlijeko u svoju kavu, umjesto MCT ulja.

8. Nigdje bez bočice vode!

Ovo geslo ste čuli već nebrojeno puta – pijuckajte vodu svakih nekoliko minuta! Ipak, iako hidratacija jest važna, nema potrebe unositi veću količinu vode od one koju vam tijelo spontanim putem zahtijeva.

9. Aktivni ugljen je pametan način kako izbaciti toksine iz organizma

Postoji mišljenje da se aktivnim ugljenom vrlo lako mogu izbaciti svi toksini iz tijela. Iako se on koristi u bolnicama pri slučajevima ozbiljnog trovanja, za čišćenje organizma od uobičajenih toksina dovoljna je vaša jetra, dok aktivni ugljen dokazano može izazvati smetnje u kombinaciji s pojedinim lijekovima. Umjesto toga, pribjegavajte unosu što manje prerađene hrane, prenosi “Klix“.

Loading..

loading...

Facebook komentari