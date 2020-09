“Njihova ljubav je intenzivna” – 8 načina koji bi vam mogli pokazati kako empati vole

Kada vas voli empata očekujte da osjetite ljubav koja nije sa ove planete. Kada vas voli empata često ćete da se zapitate čime ste zaslužili toliku ljubav i da vas neko toliko voli. Odgovor je veoma jednostavan. Empati ne vole kao obični ljudi, oni vole na poseban način.

1. Oni nisu sebični. Vjerovali ili ne postoje ljudi koji nisu sebični i koji ne misle samo na sebe. Empati su osobe zbog kojih treba da budemo zahvalni Bogu što postoje. Oni su kao anđeli u ljudskom obliku, pa pokušajte da zamislite kako bi bilo da vas voli neko takav. Daju svoje vrijeme i ljubav bezuslovno osobi koju vole i neće ništa da joj uskraćuju. Ponekad ćete čak da se zapitate da li sve to zaslužujete.

2. Njihovo srce je stalno slomljeno. Njegovo srce je slomljeno nepravdom, nejednakošću i povrijeđenim ljudima. Zato nemojte da brinete da će empata ikada da vas povrijedi. Oni su svjesni bola i zato će da učine sve kako bi vas zaštitili od njega. Empati će uvijek da stave vaše potrebe ispred svojih.

3. Oni se drugačije ponašaju kada su povrijeđeni. Mnogi misle da su empati navikli da budu povrijeđeni, ali to je jedino osjećanje na koje čovjek ne može da se navikne. Oni nikada neće da projektuju svoj bol na vas pa nemojte da vas to brine. Kada su povrijeđeni nemojte da ih ostavite same. Dajte im malo vremena, ali budite tu kada im budete potrebni.

4. Njihovo srce je često zaključano. Kada su empati povrijeđeni previše puta i kada su svoju ljubav davali pogrešnim ljudima oni mogu da zaključaju svoje srce. Najgora stvar koju možete tada da uradite jeste da se ne borite za njega. Nemojte da odustanete samo zato što vam se čini da je njihovo srce zaključano.

5. Njima je potreban prostor. Empati vole ljude, ali ne vole biti okruženi ljudima stalno. Njima je potrebno vrijeme da procesuiraju svoje emocije i da se odmore od svega zato nemojte da se borite sa njima oko toga. Njima treba prostora da se podmore i napune baterije. Oni znaju prednosti toga kada im dajete prostora pa će i oni vama uvijek dati prostora kada vam je potrebno.

6. Iskrenost im je jako bitna. Bez obzira koliko bolna istina bila, empati će uvijek da je izaberu. Oni vas nikada neće lagati i sa njima ćete uvijek znati na čemu ste. Uvijek će da vam budu odani i nikada neće ni pokušati da manipulišu sa vama,piše Infpult

7. Imaju jaku intuiciju. Oni imaju sposobnost da vide mnoge stvari i emocije koje drugi ne vide. Oni ponekad osjete stvari i da im to ne kažete. Od njih nećete moći da sakrijete svoje emocije i znaće šta treba da rade u svakoj situaciji. Vaša osjećanja će uvijek da budu njihov prioritet.

8. Njihova ljubav je intenzivna. Vaša ljubav sa njima će da bude intenzivna, iskrena i to će biti nešto što nikada do sada niste osjetili. Ljudi često ljubav sa empatom nazivaju “vanzemaljskom” jer će vam oni dati nešto što običan čovjek nikada neće moći da vam pruži. Pored njega ćete imati nekoga ko će uvijek da bude tu za vas i kome ćete biti prioritet.

