Ne zanemarujte prve znakove dehidracije: Organizam ih često šalje prije nego što osjetite žeđ

Iako mnogi smatraju da je žeđ prvi signal, stručnjaci upozoravaju da se ona često javlja tek kada je tijelo već izgubilo određenu količinu tečnosti.

Među najčešćim simptomima su suha usta, glavobolja, umor, vrtoglavica i tamnija boja urina. Kod nekih osoba mogu se javiti i smanjena koncentracija, razdražljivost te osjećaj slabosti, posebno nakon boravka na suncu ili fizičke aktivnosti.

Najbolji način za prevenciju dehidracije je redovan unos vode tokom cijelog dana, čak i kada ne osjećate žeđ. Potrebe za tečnošću povećavaju se tokom visokih temperatura, vježbanja i bolesti praćenih povišenom tjelesnom temperaturom.

Osim vode, hidrataciji doprinose i svježe voće i povrće poput lubenice, krastavca, narandže i jagoda, koji sadrže veliki udio vode. Istovremeno, preporučuje se umjeren unos alkohola i napitaka s većom količinom kofeina jer mogu dodatno potaknuti gubitak tečnosti.

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