Danas ekstremno visoke temperature u BiH, meteorolozi izdali upozorenje: Obavezno uradite ovo

Budite u toku sa aktuelnom vremenskom prognozom i očekujte značajna ometanja u dnevnim rutinama. Putujte samo ako je neophodno. Poduzmite mjere, očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomozite ugroženim osobama. Djelujte u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Očekujte moguće kvarove u infrastrukturi.”

Temperature zraka u 8 sati (°C): Sokolac, Srebrenica 15; Bjelašnica 16; Bugojno, Ivan Sedlo, Sanski Most 18; Bihać, Doboj, Sarajevo, Zvornik 19; Banja Luka, Livno, Prijedor, Tuzla 20; Zenica 21; Bijeljina 22; Trebinje 24; Mostar 28; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 947 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje. Visoke dnevne temperature zraka predstavljat će dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate. Nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima, kada će temperature biti niže i svježije. Tokom dana preporučuje se izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. U južnim krajevima, gdje će temperatura zraka dosezati i do 41 °C, neophodno je pridržavati se mjera zaštite od visokih temperatura, boraviti u rashlađenim prostorijama kada god je to moguće i unositi dovoljno tečnosti.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 °C. U Sarajevu sunčano. Dnevna temperatura zraka oko 34 °C.

U subotu sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 °C.

U nedjelju sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 33 do 39, na jugu do 42 °C.

U ponedjeljak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 40, na jugu do 42 °C.

U utorak sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 34 do 41, na jugu do 43 °C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Podsjetimo pred nama je novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva.

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ) upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece.

Jednostavne mjere zaštite

U periodima toplotnih valova neophodno prilagoditi svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima te preduzeti jednostavne, ali veoma važne mjere zaštite.

“Visoke temperature predstavljaju ozbiljan zdravstveni rizik, posebno za osobe koje imaju hronične bolesti, malu djecu i starije građane. Većina zdravstvenih komplikacija može se spriječiti pravovremenom zaštitom od sunca, redovnim unosom tečnosti i izbjegavanjem fizičkih napora u najtoplijem dijelu dana. Također, važno je prepoznati prve znakove toplotne iscrpljenosti kako bi se na vrijeme reagovalo i spriječile ozbiljnije posljedice”, navodi dr. Orhan Omerhodžić iz Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Stručnjaci savjetuju da se boravak na otvorenom, kada god je moguće, ograniči između 10 i 17 sati, odnosno u periodu kada je sunčevo i UV zračenje najintenzivnije. Ukoliko izlazak nije moguće izbjeći, preporučuje se nošenje lagane, prozračne i svijetle odjeće od prirodnih materijala, zaštita glave šeširom ili kapom, korištenje sunčanih naočala te nanošenje zaštitnih krema sa visokim zaštitnim faktorom.

Jednako važna je i redovna hidratacija. Vodu treba piti tokom cijelog dana, bez čekanja da se pojavi osjećaj žeđi, jer je žeđ već jedan od prvih znakova dehidracije. Preporučuje se izbjegavanje alkohola, gaziranih i zaslađenih napitaka, kao i većih količina kofeina, dok bi ishrana trebala biti laganija, sa više voća, povrća i obroka koji organizmu nadoknađuju tečnost.

Posebna pažnja

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti rashlađivanju životnog prostora. Prostorije je najbolje provjetravati u ranim jutarnjim i kasnim večernjim satima, dok tokom dana treba spriječiti ulazak toplote spuštanjem roletni ili navlačenjem zavjesa. Prilikom korištenja klima uređaja preporučuje se da razlika između spoljne i unutrašnje temperature ne bude prevelika kako bi se izbjegao dodatni stres za organizam.

Visoke temperature mogu utjecati i na djelotvornost pojedinih lijekova, zbog čega ih treba čuvati na hladnom i tamnom mjestu, u skladu sa uputstvima proizvođača.

Iz Instituta naglašavaju da osobe koje boluju od hroničnih bolesti ne bi trebale samostalno mijenjati propisanu terapiju, nego redovno pratiti svoje zdravstveno stanje i po potrebi se konsultovati sa porodičnim ljekarom. Poslodavcima se preporučuje da fizički zahtjevne poslove na otvorenom organizuju u ranim jutarnjim satima, uz češće pauze u hladu i dovoljne količine pitke vode za radnike.

“Jedna od najvažnijih preporuka odnosi se na parkirana vozila. Djeca, starije osobe i kućni ljubimci ne smiju ostajati sami u automobilu, čak ni nekoliko minuta, jer temperatura u unutrašnjosti vozila vrlo brzo dostiže vrijednosti koje mogu imati fatalne posljedice”, napominje dr. Omerhodžić.

Ulaziti postepeno u vodu

Građani koji osvježenje traže na bazenima, rijekama ili jezerima trebaju u vodu ulaziti postepeno. Nagli ulazak u hladnu vodu nakon dugotrajnog izlaganja suncu može izazvati temperaturni šok i ozbiljne poremećaje rada srca, čak i kod mlađih i zdravih osoba.

Stručnjaci upozoravaju da simptome poput jake glavobolje, vrtoglavice, mučnine, ubrzanog pulsa, izrazito crvene i vrele kože, prestanka znojenja ili gubitka svijesti treba shvatiti ozbiljno. Osobu je potrebno odmah premjestiti u hladan prostor, započeti rashlađivanje mokrim oblogama i, ukoliko je pri svijesti, dati joj vodu. Ako izgubi svijest ili se stanje ne poboljšava, neophodno je bez odlaganja pozvati Hitnu medicinsku pomoć.

Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podsjećaju da zaštita tokom ekstremnih vrućina nije samo pitanje lične odgovornosti nego i solidarnosti. Građanima se preporučuje da obiđu starije komšije, rođake i osobe koje žive same te im pomognu u nabavci ili drugim poslovima kako bi što lakše prebrodili period visokih temperatura.

Pravovremenim pridržavanjem preporuka moguće je značajno smanjiti zdravstvene rizike i sigurno provesti predstojeće dane obilježene ekstremnim ljetnim vrućinama, saopćeno je iz INZ-a.

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