Trik koji garantuje rezultate: Kako se zaštititi od osa?

Iako su zamke za ose sve popularnije, stručnjaci upozoravaju da one ne predstavljaju trajno rješenje za ovaj problem.

Prema riječima entomologa, zamke mogu privući i uhvatiti dio osa koje tragaju za hranom, ali ne utiču značajno na veličinu kolonije. Gnijezda osa mogu sadržavati hiljade jedinki, a hvatanjem manjeg broja radilica ne uklanja se matica niti se zaustavlja razvoj kolonije. Osim toga, ose koje ulaze u zamke često dolaze iz udaljenih gnijezda, pa njihovo uklanjanje ne znači da će ih u vašem dvorištu biti manje.

Stručnjaci ističu da zamke zahtijevaju redovno održavanje, uključujući zamjenu mamaca i uklanjanje uginulih insekata. Zbog toga ih profesionalci češće koriste za praćenje prisustva i identifikaciju vrsta osa nego kao sredstvo za njihovo suzbijanje. Građanima se savjetuje da ne očekuju da će postavljanjem zamki riješiti problem u potpunosti.

Kako bi smanjili prisustvo osa u blizini doma, preporučuje se da kante za otpad uvijek budu dobro zatvorene, da se redovno čiste posude za smeće i reciklažu te da se uklanjaju otpalo voće i ostaci hrane iz dvorišta. Prilikom boravka na otvorenom korisno je zaštititi hranu mrežastim poklopcima ili šatorima kako bi se spriječilo privlačenje insekata.

Stručnjaci također navode da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju učinkovitost lažnih gnijezda kao sredstva za odbijanje osa. Ukoliko se gnijezdo nalazi u neposrednoj blizini kuće ili na mjestu gdje postoji povećan rizik od uboda, preporučuje se njegovo uklanjanje. Osobe koje su alergične na ubode ili nisu sigurne kako to učiniti trebale bi angažovati ovlaštenu službu za suzbijanje štetočina, prenosi Novi.

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